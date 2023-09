Wrocławskie Inwestycje rozstrzygnęły przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy linii tramwajowej na wrocławskie Maślice. Nowa trasa ma powstać w ciąg kilku lat.

Inwestor wybrał ofertę Wrocławskiego Biura Projektów Drosystem. Firma za przygotowanie dokumentacji projektowej dla budowy linii tramwajowej na Maślice zaproponowała ponad 3,6 mln zł. To najtańsza oferta złożone w przetargu - podało biuro prasowe wrocławskiego magistratu.

Trasa tramwajowa na Maślice będzie liczyć ponad 3,2 kilometrów długości. Dokładny przebieg linii zostanie określony w dokumentacji projektowej. Według przyjętej koncepcji początek trasy będzie zlokalizowany w pobliżu Stadionu Miejskiego przy ul. Pilczyckiej. Linia będzie biegła po północnej stronie ul. Maślickiej.

"Potem trasa odbije w lewo w kierunku południowo-zachodnim w kierunku ulicy Suwalskiej i Królewieckiej, aby zakończyć swój bieg w pobliżu centrum handlowego i linii kolejowej, którą kursują pociągi m.in. w kierunku Głogowa czy Zielonej Góry. Wybór tego miejsca na pętlę tramwajową nie jest przypadkowy, ponieważ w planach PKP jest wybudowanie w sąsiedztwie stacji kolejowej Wrocław-Maślice" - powiedział prezes Wrocławskich Inwestycji Piotr Paś.

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk podkreślił, że inwestycja umożliwi mieszkańcom Maślic i pobliskich osiedli szybki dojazd do centrum. "Dzięki realizacji tej inwestycji aż 11 tys. osób zyska dostęp w odległości do 500 m do przystanku tramwajowego. A dzięki parkingowi P&R i odpowiedniej integracji z autobusami, trasa tramwajowa na Maślice będzie także nową ofertą komunikacyjną dla Stabłowic czy Pracz Odrzańskich" - wskazał Sutryk.

Według przyjętych założeń, wzdłuż linii tramwajowej na Maślice powstanie osiem par przystanków - na wysokości ul. Gosławickiej, przy AOW, ul. Rędzińskiej, Bogatyńskiej, Brodnickiej, na rozwidleniu ul. Maślickiej i trasy tramwajowej odbijającej w kierunku południowo-zachodnim, przy ul. Suwalskiej oraz ul. Królewieckiej.

Firma, która wygrała przetarg ma dwa lata na przygotowanie dokumentacji projektowej.