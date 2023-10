Strażnicy miejscy z Wrocławia, a w szczególności patrol rowerowy, a mamy taki we Wrocławiu, będą skuteczniej egzekwowali przepisy ruchu drogowego przez zarówno kierujących hulajnogami elektrycznymi, jak i rowerami - powiedział PAP Piotr Szereda, naczelnik oddziału wykroczeń Straży Miejskiej Wrocławia, komentując nowe przepisy wchodzące w życie w piątek 20 października.

We wrocławskiej straży miejskiej zmiany wprowadzone przez MSWiA odebrane zostały pozytywnie. Jak powiedział PAP Piotr Szereda, naczelnik oddziału wykroczeń Straży Miejskiej we Wrocławiu, "Komendant Straży Miejskiej Wrocławia już w maju tego roku wystosował pismo z prośbą o dodanie tych artykułów do ministra spraw wewnętrznych i administracji".

"Dostrzegliśmy problem i komendant Straży Miejskiej Wrocławia wystosował odpowiednie pismo. Czyli tak naprawdę stało się to zgodnie z naszą wolą, z potrzebą, którą zauważyliśmy. Więc jak najbardziej tak, cieszymy się, to jest zmiana po naszej myśli, jest to zmiana, o którą my wnosiliśmy" - skomentował naczelnik.

Jak zauważył Piotr Szereda, nowe przepisy regulują m.in. przejazd rowerem lub hulajnogą elektryczną przez pasy lub jazdę po drodze przeznaczonej tylko dla pieszych. Strażnicy miejscy będą mogli za to ukarać mandatem od 50 do 100 zł.

Znowelizowano też inne przepisy. Będzie można np. otrzymać karę do 250 zł za brak tabliczki z numerem nieruchomości, zmiana dotyczy też ustawy o termomodernizacji. Tutaj kary sięgną nawet 500 zł.

"Jeśli ktoś w terminie nie złoży deklaracji odnośnie emisyjności odnośnie pieca, źródła ciepła, które posiada, strażnik będzie mógł zastosować postępowanie mandatowe" - powiedział Szereda.

Jak zapewnił PAP naczelnik oddziału wykroczeń, wrocławscy strażnicy miejscy są przygotowani na zmiany.

"Straż Miejska Wrocławia jest stosunkowo dużą jednostką, więc właściwie każdy aspekt, każda dziedzina, każdy zakres naszych uprawnień jest sprawdzany pod tym kątem, czy jest popełniane wykroczenie. Strażnicy dokonują kontroli w ramach codziennych, służbowych czynności" - zapewnił Piotr Szereda.

Nowe przepisy wejdą w życie od piątku 20 października.