Wszystkie cztery niskoemisyjne kotły szczytowo-rezerwowe zostały uruchomione w ramach rozruchu instalacji w nowobudowanej elektrociepłowni gazowej w Siechnicach pod Wrocławiem – podał w środę Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja, właściciel siłowni.

Należący do PGE Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja buduje w Siechnicach nowoczesną elektrociepłownie, która ma zastąpić w 2024 r. jednostkę zasilaną węglem. Nowa elektrociepłownia "Czechnica" będzie się składała z bloku gazowo-parowego, kotłowni szczytowo-rezerwowej i akumulatora ciepła. Koszt inwestycji to 1 mld 160 mln zł.

Jak poinformowała w środę spółka, w nowej elektrociepłowni uruchomiono już wszystkie cztery niskoemisyjne kotły szczytowo-rezerwowe.

"To kolejny ważny etap prac realizowanych w ramach tej kluczowej dla wrocławskiego rynku ciepła inwestycji. Budowa nowej jednostki produkcyjnej w Siechnicach, wpisuje się w proces dekarbonizacji realizowany w spółkach Grupy PGE i znacznie przyczyni się do planowanego przez Kogenerację do 2026 roku obniżenia poziomu emisji CO2 o 15 proc." - powiedział prezes zarządu Kogeneracji Dominik Wadecki, cytowany w komunikacie spółki.

Kotły szczytowo-rezerwowe mają pracować w szczycie zapotrzebowania na ciepło, kiedy niewystarczające jest funkcjonowanie pracującego w podstawie bloku gazowo-parowego. Kotły te wykorzystywane są również jako rezerwa w przypadkach awarii podstawowych urządzeń produkcyjnych.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. to spółka PGE Energia Ciepła należącej do Grupy Kapitałowej PGE. Kogeneracja jest producentem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w wysokosprawnej kogeneracji w aglomeracji wrocławskiej. Kogeneracja składa się z trzech elektrociepłowni: EC Wrocław, EC Czechnica, EC Zawidawie.