Jesteśmy przygotowani w ramach przepuszczenia wielkich wód powodziowych przez miasto Wrocław - powiedział Bartosz Wszołek, zastępca dyrektora Wód Polskich RZGW we Wrocławiu. W środę otwarto 11-kilometrowy fragment zabezpieczeń przeciwpowodziowych na rzece Widawa. To kolejny etap inwestycji, w ramach których od ponad dekady przebudowywany jest Wrocławski Węzeł Wodny.

W środę został oficjalnie otwarty 11-kilometrowy fragment zabezpieczeń przeciwpowodziowych na rzece Widawa pod Wrocławiem. Prace prowadzono na obszarze należącym do trzech gmin - Czernica, Długołęka i Wrocław. Dzięki nowym wałom blisko 1500 budynków będzie lepiej chronionych przed powodzią. Inwestycja kosztowała ok. 126 mln zł.

"Dzisiaj skończyliśmy odcinek 11 km wałów, do 30. km mamy tereny zabezpieczone. I to jest chyba najważniejsze, bo i gmina Długołęka i gmina Czernica i część Wrocławia bardzo intensywnie rozbudowują się tutaj" - zaznaczył Bartosz Wszołek, zastępca dyrektora Wód Polskich RZGW we Wrocławiu.

Nowy fragment to część budowanego od ponad dekady Wrocławskiego Węzła Wodnego. Jak powiedział Bartosz Wszołek, "dzisiaj jeszcze przy wsparciu zbiornika Racibórz jesteśmy gotowi na przyjęcie fali 3100 m sześc. na sekundę jako wpływającej do Wrocławia".

Podobna ilość wody pojawiła się w 1997 roku, podczas tzw. powodzi tysiąclecia. To właśnie to wydarzenie sprawiło, że zaczęto planować przebudowę Wrocławskiego Węzła Wodnego.

"Tamte zadania zakładały modernizację obwałowań, modernizację samego koryta Odry we Wrocławiu z bulwarami, przygotowanie do przepuszczenia fali powodziowej, ale również modernizację obwałowań Widawy, z kanałem ulgi Odra-Widawa. Te zadania były realizowane w latach 2012-2018" - mówił Wszołek.

Wszołek przypomniał też o zakończonej niedawno przebudowie wału przeciwpowodziowego w ciągu ulicy Ślęzoujście we Wrocławiu.

"Te dwa elementy, czyli zabezpieczenie górnej Widawy i Ślęzoujście, zamykają taką wielką klamrą potrzeby samego miasta Wrocławia, jak i tutaj gmin bezpośrednio leżących, nad zabezpieczeniem przed powodzią i na tym, co może nas czekać, na co jesteśmy przygotowani w ramach przepuszczenia wielkich wód powodziowych przez miasto Wrocław" - zaznaczył Bartosz Wszołek.

Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły będzie realizowany przez Wody Polskie do czerwca 2025 roku. Składa się na niego 60 różnych inwestycji, obejmujących działania chroniące tereny najbardziej zagrożone powodzią w kraju: Dolny Śląsk, Górny Śląsk, Małopolskę, Podkarpacie i rejon Dolnej Odry. Projekt jest finansowany z budżetu państwa, Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju, Banku Rozwoju Rady Europy i środków unijnych, a jego łączna wartość wynosi ponad 5,5 mld zł.