Wrocławska firma skonstruowała robota do dekontaminacji pomieszczeń

O skonstruowaniu robota mobilnego, który szybko i skutecznie dekontaminuje pomieszczenia z bakterii i wirusów - w tym koronawirusa SARS-CoV-2 poinformowała spółka ControlTec w przesłanym PAP komunikacie.

Robot jest obsługiwany zdalnie, przez aplikację lub stronę internetową; nie wymaga ciągłej obsługi, potrafi zapamiętać mapy i trasy przejazdu.

Wiceprezes ControlTec dodał, że robot może być wykorzystany także do dekontaminacji szkół, biur, hal przemysłowych, pokoi hotelowych, restauracji, galerii handlowych, czy lotnisk.

Wiceprezes i założyciel ControlTec Grzegorz Góral podkreślił, że firma zareagowała na pilną potrzebę, którą stworzyła pandemia. "Wykorzystaliśmy przy tym naszą techniczną wiedzę i doświadczenie. Zrobiliśmy to, aby pomóc służbie zdrowia w walce z koronawirusem, ale nasz robot może przysłużyć się wielu innym instytucjom oraz firmom" - powiedział.

W komunikacie zwrócono uwagę, że w czasie pandemii placówki medyczne zmagają się z poważnym problemem związanym z dekontaminacją. "Używanie stacjonarnych urządzeń UV-C, takich jak wolnostojące lampy, jest niebezpieczne dla personelu z uwagi na konieczność przebywania w tzw. strefie brudnej oraz narażania się na światło ultrafioletowe. Służba zdrowia potrzebuje innego rozwiązania" - wskazano.

"W trakcie rozmowy z głównym epidemiologiem ze szpitala zakaźnego przy ul. Koszarowej we Wrocławiu ustaliliśmy, że szpitalowi do dezynfekowania pomieszczeń przydałby się mobilny i zdalnie obsługiwany robot wyposażony w lampy UV-C" - podkreślił Góral. Pięcioosobowy zespół, po uzyskaniu niezbędnych informacji, przystąpił do pracy i w dwa miesiące skonstruował zdalnie obsługiwany system 16 lamp i zintegrował go z jeżdżącą platformą. Opracował też autorskie oprogramowanie sterujące.

Spółka podała, że po fazie testów technicznych na Politechnice Wrocławskiej i badań mikrobiologicznych w Polskim Ośrodku Rozwoju Technologii PORT we Wrocławiu, autonomiczny Robot UV C ControlTec jest gotowy do pracy; uzyskał też wszystkie wymagane atesty i pozwolenia. Robot rozpoczął już pracę w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, gdzie dezynfekuje pomieszczenia i korytarze w dziale diagnostyki obrazowej.