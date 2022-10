Wrzesień to miesiąc, w którym trwają intensywne przygotowania do nadchodzącej zimy, zwłaszcza do wysokich cen energii i gazu.

Wrzesień 2022: Otmuchów inwestuje, Intermarche zamyka strefy chłodnicze, fot. shutterstock

Rachunki za energię elektryczną stale rosną. Jest to wyzwanie między innymi dla firm spożywczych oraz sieci handlowych, które szukają różnorodnych rozwiązań, aby ograniczyć koszty. Nie wszystkie jednak dadzą radę przetrwać, obawy o rentowność mają m.in. rzemieślicze piekarnie.

Piekarnie i cukiernie mogą umrzeć

– Na naszych oczach mogą umrzeć największe rzemieślnicze piekarnie i cukiernie. Jeżeli nie nadejdzie opamiętanie i apele tego sektora gospodarki nie zostaną wysłuchane, to albo przed nami spektakularne i bolesne dla społeczeństwa bankructwa, albo chleb po 12 złotych – mówi Hanna Mojsiuk, Prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

To odpowiedź na serię rozmów, które Izba przeprowadziła z zachodniopomorskimi piekarzami i cukiernikami. Wielu z nich mówi o astronomicznych rachunkach za gaz i prąd, galopujących cenach surowców czy powolnym odpływie klientów, którzy przysłowiową „kawę i ciastko” zaczynają traktować jako towar premium.

Apelujemy o szybkie działanie. Piekarze mają apel, by uczynić ich zawód pracą chronioną. Pozwoliłoby to na zatrzymanie galopady cen mediów w ich firmach, a co za tym idzie na przetrwanie – mówi Hanna Mojsiuk.

Piekarze przerażeni są obecną sytuacją. Mówią o „gigantycznych stratach” i „co tydzień wyższych cenach”

Wiesław Żelek prowadzi piekarnie między innymi w Kamieniu Pomorskim. To jeden z największych zakładów piekarniczych w regionie. W opinii przedsiębiorcy sytuacja całego sektora jest dramatyczna.

- Piekarnictwo znalazło się na wirażu i część zakładów nie jest w stanie dać sobie rady. Jeżeli jest to sprzedaż, gdzie piekarz ma swoje sklepy to jest w stanie jeszcze sobie poradzić, choć wymaga to przerzucenia cen na klienta. Jeżeli jednak piekarz dostarcza pieczywo do sklepów detalicznych, hoteli czy do sieciówek to tutaj sprzedaż wymaga negocjacji, a te niestety się nie udają, bo np. przedszkola czy hotele po prostu nie są w stanie z tygodnia na tydzień zgadzać się na wyższe ceny, a niestety nam piekarzom tak się ceny podnosi – mówi Wiesław Żelek. – Wymusza się na dostawcach jak najniższe ceny, a w tym momencie oznacza to gigantyczne straty. Od czerwca walczę z niektórymi sklepami o podwyższenie cen i nic się nie dzieje – mówi Wiesław Żelek, właściciel piekarni.

Intermarche zamyka strefy chłodnicze

- Problemy związane ze wzrostem cen gazu i prądu oraz ich stałą dostępnością są kolejnym wyzwaniem dla branży. Po pandemii, inflacji i niejednolitych zmianach przepisów, teraz mierzymy się z rosnącymi kosztami nie tylko energii. Sytuacja staje się wyjątkowo trudna, a dla wielu przedsiębiorstw może okazać się krytyczna - mówi w rozmowie z serwisem portalspzywczy.pl Tomasz Walczak, Dyrektor Marketingu Intermarché.

- W Grupie Muszkieterów prowadzimy działania, które mają na celu możliwie jak największe ograniczenie kosztów - podkreśla.

- Funkcjonowanie sieci Intermarché jest oparte o spółki prowadzone przez polskich niezależnych przedsiębiorców, którzy w zależności od sytuacji i lokalnych możliwości prowadzą różnorodne działania ograniczające zużycie prądu. Są to na przykład przebudowa stref chłodniczych w ekspozycje zamknięte, oszczędzające energię, czy instalacja fotowoltaiki tam, gdzie jest to możliwe - tłumaczy.

ZPC Otmuchów chce rozbudować moce produkcyjne za ok. 35 mln zł

W polskiej gospodarce nie jest jednak bardzo źle. Część firm rozwija się i inwestuje. Między innymi Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów planują rozbudowę mocy produkcyjnych w zakładzie w Nysie za ok. 35 mln zł. Wśród źródeł finansowania inwestycji może być ok. 10 mln zł z nowej emisji akcji.

Spółka podjęła decyzję o intensyfikacji rozwoju posiadanych technologii produkcyjnych Grupy Otmuchów w obszarze wytwarzania żelków w oparciu m.in. o rozbudowę zakładu produkcyjnego w Nysie. W związku z powyższym w pierwszej fazie działań inwestycyjnych spółka zamierza przeprowadzić prace przystosowawcze budynków zakładu produkcyjnego w Nysie, a w kolejnej rozbudować moce produkcyjne tego zakładu w tym poprzez instalację linii zapewniających technologie, którymi emitent na dzień dzisiejszy nie dysponuje. Szacowana skala inwestycji rozbudowy zakładu produkcyjnego w Nysie może wynieść ok. 35 mln zł, a środki niezbędne do jej realizacji tej inwestycji emitent zamierza pozyskać w oparciu o zróżnicowane źródła finansowania, w tym częściowo m.in. w oparciu o finansowanie bankowe, środki własne, jak również o ewentualne środki pozyskane od inwestorów lub akcjonariuszy.

"W celu realizacji ww. zamierzeń w dniu dzisiejszym zarząd spółki podjął uchwałę o zainicjowaniu działań zmierzających do podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję nowych akcji nieprzekraczającą 17 proc. udziału w obecnym kapitale zakładowym spółki z wyłączeniem prawa poboru. Zarząd spółki zamierza przeprowadzić emisję nowych akcji w drodze subskrypcji prywatnej, a na dzień dzisiejszy szacuje, że środki z takiej emisji wyniosą ok. 10 mln zł, przy czym o ostatecznych parametrach podwyższenia kapitału zakładowego zdecyduje Walne Zgromadzenie spółki" - dodano.

