Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił wstrzymania decyzji resortu klimatu o przedłużeniu do 2044 r. udzielania koncesji na wydobywanie węgla dla kopalni w Turowie. Wstrzymania wykonania tej decyzji domagały się w złożonych skargach organizacje ekologiczne.

Jak poinformował w piątek w komunikacie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w czwartek sąd ten wydał postanowienie w sprawie decyzji Ministra Klimatu i Środowiska z 17 lutego 2023 r. dotyczącej koncesji na wydobywanie węgla brunatnego i kopalin towarzyszących ze złoża Turów. W decyzji tej resort zmienił termin udzielania koncesji z 30 kwietnia 2026 r. ustalając go do 27 kwietnia 2044 r.

Skargi na tę decyzję złożyły do sądu administracyjnego organizacje ekologiczne, w tym Greenpeace. Skarżący wnieśli przy tym o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji z uwagi na niebezpieczeństwo spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. W czwartek WSA postanowił odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji ws. koncesji dla "Turowa". Rozstrzygnięcie to jest nieprawomocne i można się od niego odwołać do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W uzasadnieniu postanowienia sąd przypomniał, że instytucja wstrzymania wykonania decyzji ma charakter tymczasowego środka ochrony przed wyrządzeniem znacznej szkody przez wykonanie danej decyzji, zanim zapadnie prawomocne orzeczenie. "W złożonych wnioskach skarżący nie wykazali, że w okresie do czasu wydania przez sąd prawomocnego orzeczenia w sprawie, na skutek wykonania skarżonej decyzji dojdzie do wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków wynikających z rozwiązań przyjętych w tej decyzji" - argumentował sąd. Przypomniał jednocześnie, że do 30 kwietnia 2026 r. kopalnia prowadzi wydobycie na warunkach ustalonych w koncesji sprzed dokonania spornej zmiany.

WSA poinformował też, że postępowanie dotyczące skarg na decyzję o koncesji zawiesił do czasu rozstrzygnięcia innej sprawy związanej z Turowem. Chodzi o sprawę skarg ekologów na wykonanie decyzji środowiskowej dotyczącej koncesji na wydobycie węgla w Turowie po 2026 r. W maju WSA wstrzymał wykonanie decyzji do czasu rozpatrzenia sprawy. Jak podał w piątek sąd, sprawa ta ma zostać rozpoznana 31 sierpnia br.