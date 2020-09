Wskaźnik klimatu konsumenckiego spadł we wrześniu do minus 17,7 pkt (badanie)

Wskaźnik klimatu konsumenckiego Kantar Consumer Index spadł we wrześniu o 2,6 pkt do minus 17,7 pkt - poinformował w poniedziałek Kantar. Pogorszył się także we wrześniu wskaźnik percepcji sytuacji ekonomicznej kraju oraz ocena sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych - dodano.