Wskaźnik Przyszłej Inflacji wzrósł w listopadzie o 1,3 pkt.

Wskaźnik Przyszłej Inflacji, prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych, w listopadzie br. wzrósł o 1,3 pkt. wobec wartości sprzed miesiąca i wyniósł 87,6 pkt. – wskazano w informacji BIEC. Wskaźnik rośnie nieprzerwanie od 16 miesięcy - dodano.

Autor: PAP

Data: 15-11-2021, 09:40

BIEC: Wskaźnik Przyszłej Inflacji wzrósł w listopadzie o 1,3 pkt. / fot. PTWP

Jak poinformowało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI) w listopadzie 2021 r. wzrósł o 1,3 punktu w stosunku do wartości sprzed miesiąca i wyniósł 87,6 pkt. Dodano, że wskaźnik rośnie nieprzerwanie od 16 miesięcy wyrównanym tempem, każdego miesiąca o około 1 punkt.

"Na razie, ani po stronie popytowej, ani po stronie podażowej nie widać zwiastunów świadczących o wyhamowaniu spirali inflacyjnej. Konsumenci choć odczuwają wzrost cen, to jednak w obawie przed ich dalszym wzrostem, przyspieszają swe decyzje zakupowe, zwłaszcza w przypadku konsumpcyjnych dóbr trwałego użytku. Przedstawiciele biznesu cały czas odczuwają wzrost kosztów prowadzenia działalności gospodarczej i liczą się z ich dalszym wzrostem" - podano w informacji BIEC.

Wskazano, że obecnie spośród ośmiu składowych wskaźnika WPI tylko dwie działają w kierunku ewentualnego wyhamowania tempa wzrostu cen, pozostałe składowe działają silnie proinflacyjnie.

Ceny w perspektywie najbliższych 12 miesięcy będą rosły jeszcze szybciej niż dotychczas

Jak poinformowano, od początku roku, w każdym, comiesięcznym badaniu niemal 90 proc. ankietowanych przedstawicieli gospodarstw domowych uważa, że w najbliższych miesiącach ceny będą rosły.

"W ostatnim badaniu wyraźnie wzrósł (do blisko 40 proc.) odsetek ankietowanych, którzy spodziewają się, że ceny w perspektywie najbliższych 12 miesięcy będą rosły jeszcze szybciej niż dotychczas. Wobec tak silnych inflacyjnych oczekiwań, nie dziwi nasilenie się skłonności konsumentów do dokonywania zakupów i jednoczesny znaczący spadek skłonności do oszczędzania" - stwierdzono.

Jak podano, wskaźnik skłonności do dokonywania zakupów w ciągu ostatniego roku wzrósł z minus 4 proc. (oznacza to 4-proc. przewagę konsumentów planujących redukcję zakupów nad odsetkiem tych konsumentów, którzy zamierzają swe zakupy zwiększyć) do 26 proc. (26-proc. przewaga konsumentów zamierzających zwiększyć zakupy nad odsetkiem tych, którzy planują je ograniczyć).

"Wyraźnie widać, że konsumenci działają w myśl zasady - "zdążyć z zakupami przed inflacją", czym w jeszcze większym stopniu przyczyniają się do jej wzrostu. Co ciekawe, konsumenci wydają się nie dostrzegać zależności pomiędzy stanem swych finansów a narastającą inflacją, czemu dają wyraz w systematycznej poprawie ocen na temat własnej sytuacji finansowej. Oceny te poprawiają się od czerwca br. i są obecnie blisko dwukrotnie lepsze niż przed rokiem" - stwierdzono.

Liderami planowanych podwyżek są firmy z branży energetycznej, chemicznej i producenci żywności

Biuro wskazało także na nasilenie oczekiwań inflacyjnych wśród przedstawicieli przedsiębiorstw sektora przetwórstwa przemysłowego. W komunikacie wyjaśniono, że oczekiwania tej grupy uczestników rynku są znacznie silniej powiązane z kształtowaniem się inflacji niż oczekiwania konsumentów. Dodano, że dotyczą one polityki cenowej na własne produkty, która będzie realizowana w najbliższej przyszłości.

"Zamiary podnoszenia cen przedsiębiorcy sygnalizują od wiosny ubiegłego roku, zaś od początku tego roku wzrost tych oczekiwań był niezwykle dynamiczny i są one od kilku miesięcy na najwyższym od 2004 roku poziomie. Przewaga odsetka firm planujących w najbliższym czasie podnosić ceny nad odsetkiem firm zamierzających je obniżyć sięga blisko 27 proc. Wzrost cen przewidywany jest bez względu na wielkość firmy i branżę, w której działa. Leaderami planowanych podwyżek są firmy z branży energetycznej, chemicznej i producenci żywności. Najniższą skłonność do podnoszenia cen obserwujemy wśród producentów odzieży" - oceniono.

BIEC przypomniało, że zjawisko rosnących kosztów produkcji obserwuje od początku 2020 r. W ocenie biura, średnioroczna wartość tego wskaźnika, po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych, przekroczyła we wrześniu 10 proc. w skali roku, a dane za październik przyniosą zapewne dalszy wzrost tego wskaźnika. Według BIEC ma to bezpośredni związek ze wzrostem cen surowców na światowych rynkach, osłabieniem złotego, co podraża import oraz wzrostem pozostałych kosztów funkcjonowania firm, takich jak koszty pracy, koszty magazynowania i transportu, wyższe i nowe podatki etc.