Wskaźnik zagrożenia ubóstwem wśród dzieci systematycznie spada

Autor: PAP

Data: 06-06-2022, 16:31

Wskaźnik zagrożenia ubóstwem wśród dzieci od 2015 r. spadł z 22,4 proc. do 13,5 proc. w 2020 r. - podało w poniedziałek Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Wskaźnik zagrożenia ubóstwem wśród dzieci systematycznie spada /fot. Unsplash

Spada ubóstwo wśród dzieci w Polsce

Z danych przekazanych PAP przez MRiPS wynika, że w ciągu ostatnich lat zmniejszyło się ubóstwo wśród dzieci w Polsce. Wskaźnik AROP (at-risk-of-poverty rate, czyli wskaźnik zagrożenie ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym) wśród dzieci spadł z 22,4 proc. w 2015 r. do 13,5 proc. w 2020 r.

Jest to spadek rzędu 40 proc. Większym spadkiem ubóstwa wśród dzieci w całej Unii mogą poszczycić się jedynie Węgry. Obiektywne wskaźniki dowodzą, że nasza polityka społeczna, polityka prorodzinna - przynosi wymierne efekty - oceniła minister rodziny Marlena Maląg.

Resort poinformował, że w 2020 r. udział osób żyjących w gospodarstwach domowych zagrożonych biedą lub wykluczeniem społecznym wynosił 17 proc. i był niższy od średniej dla krajów UE oraz wartości dla większości krajów Europy środkowo-wschodniej.

Ponad 20 mld złotych na politykę rodzinną

Również z danych GUS wynika, że wskaźnik zasięgu ubóstwa skrajnego wśród dzieci spadł od 2015 r. do 2020 r. z 9 proc. do 5,9 proc., czyli o ponad jedną trzecią. Z kolei wskaźnik ubóstwa relatywnego od 2015 r. spadł z 20,6 proc. do 13,4 proc.

Ministerstwo poinformowało, że w 2020 r. Polska wydała na politykę rodzinną blisko 20 mld euro, lokując się na czwartej pozycji wśród krajów UE pod względem wysokości wydatków na wsparcie dla rodzin.

Polska jest również krajem, w którym w latach 2015-2020 wzrost wydatków na politykę rodzinną był najwyższy: z 6,5 do niemal 20 mld euro. Na drugim miejscu znalazła się Litwa (wzrost 1,5 krotny), wydatki pozostałych krajów UE wzrosły w tym czasie od kilku do kilkudziesięciu procent - podkreśliło MRiPS.

W tym roku na politykę rodzinną przeznaczonych ma zostać 85,8 mld zł.

Wzrosły dochody na dziecko

Według resortu o poprawie sytuacji rodzin w Polsce świadczą także dane wskazujące, że w stosunku do 2015 r., w 2020 r. dochody na dziecko wzrosły o 48,7 proc.

Różnica między dochodami a wydatkami w 2015 r. wynosiła 232 zł (udział wydatków w dochodach wyniósł 75,6 proc.), zaś w 2020 r. różnica ta wyniosła już 624 zł (udział wydatków w dochodach wyniósł już 62,1 proc.) - zaznaczyło ministerstwo.

Większe nakłady na wsparcie rodzin w Polsce wiążą się z wdrażaniem kolejnych rozwiązań mających w większym stopniu oddziaływać na problemy demograficzne, które - jak wielokrotnie podkreślali przedstawiciele MRiPS - stanowią obecnie największe wyzwanie dla polityki państwa.

Oprócz programu "Rodzina 500 plus" są to m.in. uruchomiony z początkiem 2022 r. rodzinny kapitał opiekuńczy czy działające od 1 kwietnia dofinansowanie do pobytu dzieci w żłobkach, klubach dziecięcych lub u dziennych opiekunów.

Ministerstwo wskazało, że od 2017 r. Polska znajduje się na piątym miejscu pod względem liczby urodzeń wśród krajów Unii Europejskiej. Więcej mieszkańców Europy rodzi się tylko w Niemczech, Francji, Włoszech i Wielkiej Brytanii. We wcześniejszych latach nieznacznie wyprzedzała Polskę jeszcze Hiszpania, w której jednak od kilku lat rodzi się mniej dzieci niż w naszym kraju.