Do 30 czerwca trwa nabór wniosków o pomoc dla producentów pszenicy, kukurydzy lub gryki, którzy ponieśli stratę w zw. z agresją Rosji na Ukrainę, a ziarno sprzedali od 1 grudnia 2022 r. do 14 kwietnia 2023 r. - przypomina Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Wsparcie dla producentów pszenicy, kukurydzy i gryki, fot. shutterstock

Wnioski o pomoc należy składać w biurach powiatowych ARiMR

Agencja przekazała, że do tej pory wnioski o takie wsparcie złożyło ok. 62,82 tys. rolników. Rozpoczęły się również wypłaty; na konta 23,9 tys. rolników trafiło 222 mln zł.

Wnioski o pomoc należy składać w biurach powiatowych ARiMR. Można to zrobić: bezpośrednio w kancelarii; przez platformę ePUAP; za pośrednictwem usługi mObywatel na stronie gov.pl; rejestrowaną przesyłką pocztową.

"Rolnicy, którzy złożyli wnioski przed wejściem w życie znowelizowanego rozporządzenia (nabór rozpoczął się 13 kwietnia), mogą złożyć zmiany do wniosków" - podkreślono.

Agencja przekazała, że najwięcej wniosków o pomoc (15,2 tys.) wpłynęło w województwie lubelskim.

Kto może ubiegać się o pomoc?

Jak przypomniano w wyniku nowelizacji przepisów o pomoc, poza producentami pszenicy lub kukurydzy, mogą ubiegać się producenci gryki. Termin przyjmowania wniosków został wydłużony do 30 czerwca, a wsparciem może być objęta większa powierzchnia upraw - 300 ha (wcześniej 50 ha). Wzrosły też stawki pomocy. Bez zmian pozostaje przedział czasowy, w którym pszenica, kukurydza lub gryka zostały sprzedane (od 1 grudnia 2022 r. do 14 kwietnia 2023 r.). "Jeśli chodzi o nabywcę, musi być on uprawniony do prowadzenia działalności w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż; może to być także podmiot kupujący ziarno w związku z prowadzoną produkcją zwierzęcą. Sprzedaż należy udokumentować fakturami VAT lub ich duplikatami" - dodano.

ARiMR wyjaśniła, że wysokość pomocy nie może przekroczyć: iloczynu stawki pomocy i powierzchni upraw pszenicy, kukurydzy lub gryki, do której producent rolny otrzymał dopłaty bezpośrednie za 2022 r., jednak nie więcej niż 300 ha łącznie; iloczynu stawki pomocy oraz powierzchni upraw. Powierzchnię tę oblicza się jako iloraz liczby ton pszenicy, kukurydzy lub gryki wynikającej z załączonych faktur i współczynnika: 5,5 - w przypadku pszenicy, 7 - w przypadku kukurydzy, 1,6 - w przypadku gryki.

Dla województw lubelskiego i podkarpackiego stawka pomocy dla pszenicy wynosi 1375 zł/ha. Dla kukurydzy jest to - 1750 zł/ha, a dla gryki - 875 zł/ha.

Dla Małopolski, Świętokrzyskiego, mazowieckiego i Podlaskiego jest to odpowiednio: 1265 zł/ha, 1610 zł/ha oraz 805 zł/ha.

Dla pozostałych województw jest to: 1100 zł/ha, 1400 zł/ha oraz 700 zł/ha.

Agencja przypomniała, że w przypadku ubiegania się o pomoc przez rolne spółdzielnie produkcyjne lub spółdzielnie rolników, to te organizacje muszą przejść specjalne badanie, o którym mówi art. 91 par. 1 ustawy Prawo spółdzielcze, w okresie trzech lat poprzedzających złożenie wniosku o wsparcie. Natomiast limit dofinansowania obliczany jest jako iloczyn 300 ha oraz liczby rolników należących do spółdzielni.