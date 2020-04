Wsparcie dla szpitala napędza organizację pomocy dla polskiej służby zdrowia

Do grona darczyńców w projekcie „Wsparcie dla szpitala” mogą dołączyć zarówno duże, jak i mniejsze przedsiębiorstwa, jak np. restauracje czy zakłady kosmetyczne, a także osoby prywatne. Obecnie w systemie jest już zarejestrowanych 224 szpitali oraz jednostek pogotowia ratunkowego z całej Polski. Zgłoszone przez nich zapotrzebowanie liczy obecnie ponad 1,5 mln sztuk najróżniejszych artykułów. Szpitale najczęściej proszą o odzież ochronną, maski, przyłbice, środki odkażające, gogle, materiały BHP, wyposażenie medyczne czy żywność.

Aby dołączyć do akcji wystarczy zarejestrować się na stronie wybierając jedno z dwóch kont:

· „Darczyńca” – dedykowane dla małych oraz średnich firm i osób prywatnych

· „Firma” – przeznaczone dla dużych przedsiębiorstw oraz korporacji

Wysoka przejrzystość i intuicyjność strony pozwala użytkownikom na łatwe przejście przez proces rejestracji oraz umożliwia bieżący wgląd do listy produktów, o które proszą poszczególne placówki. Jeśli darczyńca ma możliwość przekazania wskazanych artykułów do danego szpitala, oznacza to w systemie. Następnie otrzymuje kontakt ze strony lokalnego koordynatora, który przejmuje na siebie wszelkie kwestie logistyczne. Po otrzymaniu produktów szpital potwierdza otrzymanie w systemie. To z jednej strony pokazuje darczyńcom, że przekazane przez nich artykuły dotarły, a z drugiej każda dostawa aktualizuje ilość potrzebnego wsparcia zmniejszając je o już dostarczone produkty. W ten sposób prezentowane na platformie potrzeby są bieżące.

- Poprzez stworzenie platformy zależało nam na zapewnieniu zorganizowanego i ustrukturyzowanego programu wsparcia dla polskiej służby zdrowia. Aby taki system zdał egzamin zarówno dla współpracujących z nami szpitali, jak i włączających się darczyńców musi być transparentny. Dlatego właśnie zarówno placówki medyczne, jak i darczyńcy, mają pełen dostęp do ścieżki pomocy: od zgłoszenia po dostarczenie. Tylko w taki sposób możemy budować wiarygodność projektu – mówi Jakub Tabędzki, szef zespołu Clorce, architekt oraz autor rozwiązań informatycznych w projekcie.