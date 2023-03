Jeszcze do 15 marca 2023 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje w obszarze zielonej energii - poinformował w czwartek resort rolnictwa. Jak podkreśliło ministerstwo, produkcja energii odnawialnej umożliwia pozyskanie tańszej energii w gospodarstwie rolnym.

Wsparcie na inwestycje w obszarze zielonej energii

Inwestycje są finansowane w ramach działania "modernizacja gospodarstw rolnych" z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020. Pierwotnie obowiązywał termin trwania naboru od 31 stycznia do 1 marca 2023 r., jednak wydłużono go do 15 marca.

Dokumenty przyjmują oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Wniosek o przyznanie pomocy można złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w polskiej placówce pocztowej. Dokumenty można również przekazać w formie elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Wsparcie można przeznaczyć na inwestycje związane: z zainstalowaniem modułów fotowoltaicznych wraz z magazynami energii; instalację pomp ciepła, o ile są one połączone z instalacją fotowoltaiczną oraz systemami zarządzania przepływami energii elektrycznej; na dofinansowanie zakupu magazynów na energię elektryczną.

Instalacja magazynów na energię elektryczną jest o tyle ważna, że urządzenia te umożliwiają przechowywanie energii wyprodukowanej ze źródeł odnawialnych (OZE) i jej wykorzystanie w czasie najwyższego zapotrzebowania. Uzależnienie pojemności magazynu energii od mocy modułów fotowoltaicznych ma z kolei na celu uniknięcie ryzyka przeciążenia sieci.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podkreśliło, że wykorzystanie w gospodarstwie rolnym magazynów energii poprawia również opłacalność inwestycji dla rolnika, ponieważ rzadziej uruchamiane jest zabezpieczenie powodujące ewentualne odłączanie instalacji od sieci.