Wspieraj polskie firmy - #zacznijod509

Rozpoczyna się kampania zachęcająca do wybierania polskich produktów

Obecnie w Systemie GS1 w Polsce znajduje się już 26 300 przedsiębiorstw, których działalność obejmuje wiele sektorów. Organizacja GS1 zachęca do zapoznania się z produktami i usługami, które oferują Uczestnicy Systemu GS1 oraz do udziału w akcji #zacznijod590, dzięki której można w łatwy sposób sprawdzić źródło pochodzenia produktów i wspierać lokalne przedsiębiorstwa. Wystarczy sprawdzić trzy pierwsze cyfry kodu kreskowego i wybrać te, które wskazują na towar pochodzący od polskiego producenta lub dystrybutora.

Organizacja GS1 promuje firmy, które zgłoszą udział w kampanii, w swoich kanałach komunikacji oraz w mediach.

- To kolejna nasza inicjatywa na trudne czasy. Pragniemy podzielić się dobrymi przykładami

i energią. Równolegle priorytetowo traktujemy wszystkie firmy, które do tej pory nie były Uczestnikami Systemu GS1. Jest okazja, aby także one sięgnęły po korzyści płynące ze standardów GS1 – komentuje Aleksander Niemczyk, Prezes Zarządu GS1 Polska.

- Ze względu na stan epidemii większość sklepów stacjonarnych została zamknięta. Możliwa jest jednak sprzedaż on-line. GS1 Polska przygotowało narzędzia oraz poradniki edukujące, jak skutecznie sprzedawać w Internecie - mówi Elżbieta Hałas, Członkini Zarządu GS1 Polska.

Materiały dotyczące sprzedaży na platformach typu marketplace umieściliśmy w dedykowanej zakładce. Dostępne są tam porady dotyczące platform sprzedażowych firm Amazon, Google, eBay czy Carrefour.