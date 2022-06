Wspólna płaca minimalna w UE coraz bliżej. Jest porozumienie

Autor: PAP (op. AT)

Data: 07-06-2022, 15:51

Negocjatorzy Rady UE i Parlamentu Europejskiego osiągnęli kompromis w sprawie wspólnych standardów dotyczących płacy minimalnej, które mają obowiązywać w całej Wspólnocie.

Wspólna płaca minimalna w UE coraz bliżej. Jest porozumienie. fot. pexels

"Uzgodnione przepisy mają sprawić, że płace minimalne we wszystkich krajach UE będą gwarantować pracownikom godny poziom życia. (...) Nowe przepisy będą miały zastosowanie do wszystkich pracowników UE, którzy zawarli umowę o pracę lub pozostają w stosunku pracy. Kraje UE, w których płaca minimalna jest chroniona wyłącznie przez układy zbiorowe, nie będą zobowiązane do jej wprowadzenia ani do powszechnego stosowania tych układów" - czytamy w oświadczeniu opublikowanym przez Parlament Europejski.

Zgodnie z porozumieniem państwa członkowskie będą musiały ocenić, czy ich obecne ustawowe płace minimalne (tj. najniższe wynagrodzenie dozwolone prawem) są odpowiednie, by zapewnić godny poziom życia, biorąc pod uwagę warunki społeczno-gospodarcze, siłę nabywczą lub długoterminowe krajowe poziomy i zmiany wydajności.

Ile wyniesie płaca minimalna w UE?

W tym celu "kraje UE mogą ustalić koszyk towarów i usług w cenach realnych", a także "mogą stosować orientacyjne wartości referencyjne, powszechnie stosowane na arenie międzynarodowej, takie jak 60 proc. mediany płacy brutto i 50 proc. średniej płacy brutto" - wyjaśnił PE.

Odliczenia od płacy minimalnej lub jej zmiany będą musiały być niedyskryminujące, proporcjonalne i mieć uzasadniony cel, np. odzyskanie zawyżonych kwot wypłaconych lub odliczenia nakazane przez organ sądowy lub administracyjny.

Negocjatorzy uzgodnili też, że kraje UE będą musiały wzmocnić sektorowe i międzybranżowe negocjacje zbiorowe jako podstawowy czynnik ochrony pracowników poprzez zapewnienie im płacy minimalnej. Państwa członkowskie, w których mniej niż 80 proc. siły roboczej jest chronione układem zbiorowym, będą musiały opracować plan działania w celu stopniowego zwiększenia tego odsetka.

Osiągnięte porozumienie polityczne wymaga jeszcze formalnego zatwierdzenia przez Komisję Zatrudnienia i Spraw Socjalnych PE, a następnie przez plenum PE i Radę UE.