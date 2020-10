Wspólny głos producentów i handlu ws. organizacji sytemu depozytowego w Polsce

- Bazując na wiedzy i doświadczeniu wszystkich krajów, które dotąd wprowadziły systemy depozytowe, pragniemy wskazać, że w zakresie opakowań jednorazowych po napojach powinien powstać jeden, powszechny i obowiązkowy dla wprowadzających system depozytowy. System ten powinien być transparentny, zorganizowany przez przedsiębiorców, a operatorem winna zostać organizacja powołana wyłącznie do tego celu, w formule non-for-profit. Operator będzie ponosił koszty finansowania obsługi systemu. Pragniemy bowiem podkreślić, że mechanizm Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta nie jest celem biznesowym, a narzędziem realizacji obowiązków w zakresie zbiórki i zagospodarowania odpadów opakowaniowych. Stoimy na stanowisku, że wyłącznie po spełnieniu ww. warunków brzegowych możliwe będzie prawidłowe wdrożenie systemu oraz edukacja konsumentów, którzy będą zwracać opakowania na jasnych zasadach. W przypadku handlu, konieczne jest przyjęcie elastycznego ale bardzo czytelnego mechanizmu dobrowolnego uczestnictwa w systemie, by zagwarantować wszystkim rodzajom placówek handlowych konkurencyjność i równe warunki udziału w systemie oraz prawa - napisano.

Jak wyjaśniono, zdaniem ekspertów system depozytowy powinien obejmować butelkę PET, dla której ustalone zostały bardzo wysokie cele w zakresie poziomu zbiórki w celu przekazania do recyklingu.

W przypadku innych frakcji opakowań konieczne jest poznanie wyników dogłębnej analizy dotyczącej

kosztów oraz efektywności zbiórki w obecnym systemie z uwzględnieniem korzyści i zagrożeń,

wynikających z ewentualnego obowiązkowego włączenia ich do zbiórki w systemie depozytowym

w przyszłości.



- Kwestia sposobu zbiórki w systemie depozytowym nie jest najważniejszym elementem tworzenia

regulacji w tym zakresie i wymaga znaczącej elastyczności, w zależności od wielkości i powierzchni

magazynowej punktu handlowego uczestniczącego w systemie. Uważamy, że obszar ten powinien

pozostać poza zakresem regulacji państwowej i wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb rynku,

koniecznych do sprawnego działania systemu. O możliwej automatyzacji decydować będą podmioty

zaangażowane w operacyjną działalność systemu, tj.: operator systemu i jednostki handlowe, jako

podmioty prowadzące zbiórkę - podano.

Jednocześnie wskazano, że system depozytowy stanowi sposób realizacji mechanizmu Rozszerzonej

Odpowiedzialności Producenta za wprowadzone na rynek produkty w opakowaniach.

-Dlatego nalegamy, aby wprowadzenie systemu depozytowego zostało uregulowane w ramach reformy obowiązującego prawa, w zakresie Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta, w postaci ramowych zapisów ustawowych. Zapisy niezbędne do stworzenia ram prawnych dla działania systemu depozytowego nie są obszerne i nie przedłużą prac nad projektem ustawy zmieniającej ROP, a jednocześnie umożliwią wszystkim interesariuszom przygotowanie się do zmiany i pełnego wdrożenia nowych zasad od 2023 r. oraz osiągnięcie efektów w postaci odpowiednich poziomów zbiórki oraz recyklingu odpadów opakowaniowych w terminach przewidzianych w prawie unijnym - podsumowano.

