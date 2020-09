Współpraca świata nauki i przemysłu żywnościowego jest niezbędna i konieczna

Ta współpraca już istnieje jako coś w oczywisty sposób niezbędnego i zyskownego dla obu stron, a ja zakładam, że zmiany, które na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu wprowadzamy, jeszcze bardziej ją zdynamizują. Trudno sobie wyobrazić, by ten sektor mógł sprostać wyzwaniom rynku bez wiedzy, którą my wypracowujemy w laboratoriach i gospodarstwach doświadczalnych – powiedział serwisowi portalspożywczy.pl prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.