Wszystkie firmy spożywcze mają wspólne wymagania

Wszystkie firmy branży spożywczej muszą spełnić szereg wspólnych, wysokich wymagań dotyczących bezpieczeństwa żywności - mówi Andrzej Wąs, Presales Manager Europe East z firmy IFS.

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 25-05-2021, 16:40

Andrzej Wąs z firmy IFS

Zwraca uwagę, że od strony informatycznej wiążą się one z potrzebą łatwej i szybko dostępnej odpowiedzi na pytania dotyczące śledzenia ścieżki produktu, parametrów określonych punktów kontrolnych (HACCP), weryfikacji i zidentyfikowania ewentualnej wadliwej partii produktu ze wskazaniem kanałów dystrybucji i końcowych kontrahentów.

Różnorodna produkcja

- W podanych przykładowych sektorach różny okres przydatności zarówno surowców jak i wyrobów finalnych warunkuje inne procesy produkcyjne, planistyczne oraz odrębną organizację pracy zakładu. Co ciekawe w pierwszej grupie – gdzie surowce są „mokre” - mleko i mięso - pewne podobieństwa będą zanegowane różnym sposobem planowania wynikającym z innej organizacji sieci sprzedaży. Tak więc zakład mięsny inaczej będzie planować produkcję posiadając własną sieć sklepów z asortymentem sprzedawanym w luzie – często zamówienia zbierane do popołudnia poprzedniego dnia, produkcja w nocy i nad ranem wysyłka do sklepu, inaczej zaś – podobnie jak mleczarnia - gdy współpracuje tylko z handlem wielkopowierzchniowym, gdzie 100 proc. produktu jest w MAPie (z ang. Modified Atmosphere Packaging, czyli pakowanie w atmosferze modyfikowanej/ochronnej) bądź pakowane próżniowo - mówi Presales Manager Europe East z firmy IFS.

Systemy ERP

Zapytany, czy te różnice wpływają na stosowane rozwiązania i systemy IT, w tym systemy ERP, stwierdza, że tak. - Nawet rozwiązania w tym samym sektorze, dla firm produkujących podobny asortyment będą się różniły, tak jak te firmy różnią się w pomyśle na biznes, w organizacji i wewnętrznej kulturze czy nawet osobowości właścicieli i zarządzających. Nowoczesne rozwiązania powinny cechować się elastycznością i łatwością w dostosowaniu aplikacji nawet przez samego klienta – tylko w ten sposób bowiem można przenieść biznesowe know how każdej firmy w rygory algorytmów, zer i jedynek - wyjaśnia.

Dodaje, iż dodatkowo cały czas firma żyje, zmienia się, rozwija, dopasowuje do wymagającego rynku lub go kreuje, więc tylko najlepsi dostawcy proponują partnerstwo w tej cyfrowej ewolucji rozumiejąc, że tzw. „moment of service” , czyli weryfikacja producenta żywności przez końcowego klienta (czyli każdego z nas) w chwili smakowania produktu jest ostatecznym sprawdzianem, czy niewidoczny dla konsumenta system nie zawiódł.