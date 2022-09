Wszystkie gospodarstwa domowe bez wyjątku będą miały gwarantowaną cenę prądu?

Autor: PAP

Data: 15-09-2022, 16:15

Wszystkie gospodarstwa domowe bez wyjątku będą miały gwarantowaną cenę energii do poziomu 2 tys. kWh rocznie. To w porównaniu do tego, co oferują firmy energetyczne, oszczędności nawet na poziomie 150 zł miesięcznie – powiedział w czwartek premier Mateusz Morawiecki.