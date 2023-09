Biznes i technologie

Wybory 2023. Nowy punkt programu PiS dotyczy żywienia. Ma kosztować miliardy

Autor: oprac. PP / PAP / TVP Info

Data: 05-09-2023, 14:15

Rząd obiecuje poprawę jakości posiłków dla pacjentów w szpitalach w ramach programu "Dobry Posiłek". - Szpitale otrzymają dodatkowe środki, a NFZ zadba, by jakość żywienia była znacząco lepsza - zapowiedziała we wtorek minister zdrowia Katarzyna Sójka. To nowy punkt programu PiS na kolejną kadencję.

Minister zdrowia Katarzyna Sójka przed Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Garwolinie, 5 bm. na konferencji prasowej dotyczącej wprowadzanego dla wszystkich pacjentów polskich szpitali programu "Dobry posiłek"; PAP/Leszek Szymański