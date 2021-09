Wydłużono konsultacje projektu ustawy wdrażającej ROP

Projekt noweli ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw został opublikowany na początku sierpnia br. Konsultacje miały potrwać do 6 września. Ministerstwo poinformowało że zostały one przedłużone do 20 września br. O wydłużenie konsultacji apelowali przedstawiciele organizacji pracodawców.

Data: 02-09-2021

Wydłużono konsultacje projektu ustawy wdrażającej ROP, fot. shutterstock

ROP: Producenci będą ponosić specjalną opłatę opakowaniową

Projektowane przepisy przewidują podzielenie strumienia opakowań na konsumenckie oraz pozostałe - z handlu, dystrybucji czy przemysłu. Podział oznacza również oddzielne traktowanie tych strumieni w kontekście wykonywania ustawowych obowiązków, takich jak recykling i jego rozliczanie, opłaty produktowe itp.

Zgodnie z nowym prawem producenci w ramach ROP będą ponosić specjalną opłatę opakowaniową. Minister klimatu ma określić określi jej stawki i będą one zróżnicowane m.in. ze względu na rodzaj opakowania, możliwość recyklingu, zawartość materiału pochodzącego z recyklingu po uwzględnieniu dochodów z ponownego użycia, sprzedaży materiałów z recyklingu oraz z nieodebranych kaucji.

Projekt przewiduje, że producenci nałożone na nich ustawą obowiązki recyklingu opakowań będą mogli wykonywać albo samodzielnie, albo za pośrednictwem organizacji odpowiedzialności producentów.

Organizacje te będą miały obowiązek przeznaczenia 95 proc. środków pochodzących z wynagrodzenia na rzecz podmiotów prowadzących recykling oraz zbierających odpady opakowaniowe.

Minister Klimatu będzie ustalał poziomy recyklingu

Zgodnie z projektem minister klimatu będzie dodatkowo ustalał, w drodze rozporządzenia, wymagane w danym roku poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych i wysokość opłaty produktowej.

W Ocenie Skutków Regulacji przyznano, że koszty wynikające z ROP zostaną zapewne wliczone do ceny oferowanych produktów w opakowaniach.

Projektowane przepisy stanowią ponadto, że wnoszona przez przedsiębiorców opłata opakowaniowa dofinansuje także koszty zagospodarowania odpadów opakowaniowych w gminach, co - według ministerstwa - spowoduje zmniejszenie opłat na rzecz gmin wnoszonych z tego tytułu przez mieszkańców.

Projekt zakłada też nałożenie obowiązku selektywnego zbierania swoich opakowań na wprowadzających produkty w butelkach PET na napoje o pojemności do 3 litrów, wraz z ich zakrętkami i wieczkami. Dodatkowo, pokrywki i wieczka z tworzyw sztucznych będą przymocowane do tych pojemników podczas użytkowania.

Projekt przewiduje też zwolnienie z opłaty recyklingowej jednorazowych toreb na zakupy z tworzyw biodegradowalnych. W uzasadnieniu projektu podkreśla się, że torby takie mogłyby być wydawane bezpłatnie, jednak ze względu na wyższe koszty ich produkcji w porównaniu do toreb z tradycyjnych tworzyw sztucznych, prawdopodobnie trzeba będzie za nie płacić.