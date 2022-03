Wyjście z Rosji to dla firm droga w jedną stronę? "Może nie być powrotu"

Opuszczenie tak dużego rynku jak rosyjski wiąże się z poważnymi konsekwencjami. Nie jest to łatwa decyzja tym bardziej, że bardzo prawdopodobne jest to, że nie będzie już powrotu - mówi nam Paweł Jaroszyński, CEO, Head of Social Media w agencji Pitted Cherries.

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 09-03-2022, 13:52

Modowe i spożywcze marki opuszczają Rosję. fot. PAP/EPA

Marki powinny solidarnie zbojkotować Rosję?

Paweł Jaroszyński, CEO, Head of Social Media w agencji Pitted Cherries mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl, że przy decyzjach firm o opuszczeniu rynku rosyjskiego ważną rzeczą jest solidarność.

- Jeśli jedna firma decyduje się "wyjść" z rynku rosyjskiego, a jej konkurencja tam jednak zostanie, to po pierwsze - przekaz się rozmywa, a po drugie - firma, która zachowała się przyzwoicie, zostaje za tę przyzwoitość ukarana stratą zysków. Albo wychodzimy wszyscy, albo wszyscy udajemy, że nic się nie dzieje i że polityka nas nie interesuje - wskazuje.

Do Rosji nie będzie już powrotu?

Jaroszyński zwraca uwagę, że opuszczenie tak dużego rynku jak rosyjski wiąże się z poważnymi konsekwencjami.

- Nie jest to łatwa decyzja i daleki jestem od tego, aby kogokolwiek potępiać i piętnować, tym bardziej, że bardzo prawdopodobne jest to, że nie będzie już powrotu - dodaje.

Czy ewentualny bojkot konsumencki ma szanse zagrozić firmom, które nie wycofają się z Rosji? Nasz rozmówca wskazuje, że marki muszą sobie odpowiedzieć sobie na pytanie, czy straty związane z ewentualnym bojkotem w innych krajach będą na tyle dotkliwe, aby podjąć decyzję o wyjściu z Rosji.

Co ryzykują firmy, które nie wycofają się z Rosji?

- Jeśli spółka uzna, że woli zostać, każdy konsument powinien odpowiedzieć sobie na pytanie co to dla niego oznacza. Nie łudźmy się jednak - większość ludzi nie zada sobie tego pytania i nie zbojkotuje np. Coca Coli. (Rozmawialiśmy jeszcze przed ogłoszeniem decyzji koncernu o zawieszeniu działalności w Rosji - przyp. red.) Żyjemy w tak dużym szumie informacyjnym, że nawet wiadomość o pozostaniu dużego brandu w Rosji za chwilę zostanie przykryta czymś innym - dodaje.

Ekspert przyznaje, że istnieje co prawda ryzyko, że sprawa nabierze medialnego rozpędu i dana firma, która zdecydowała się "zostać", okaże się czymś w rodzaju kozła ofiarnego.

- Nie wydaje mi się jednak, aby było ono na tyle duże, aby się nim przejmować. Rozumiem natomiast i zgadzam się z argumentem o tym, że decyzja danej firmy o wyjściu z Rosji uderzyłaby w zwykłych ludzi, którzy pracują w danej firmie, ale np. niekoniecznie popierają inwazję. Wszystkie sankcje będą uderzały przede wszystkim w "zwykłych" ludzi mieszkających w Rosji, którzy w niczym nie zawinili. Trwa wojna, a na wojnie są ofiary - podsumowuje.