Spowolnienie gospodarcze ogranicza rekrutacje nowych pracowników, jednak nie niesie ze sobą wzrostu bezrobocia - wskazał Sebastian Sajnóg z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, komentując dane GUS. Zwrócił uwagę, że w lipcu wynagrodzenia rosły wolniej od inflacji, a zatrudnienie pozostaje stabilne.

Wynagrodzenia rosną wolniej niż inflacja. Co dalej?; fot. shutterstock

Ile wynosi przeciętne wynagrodzenie?

Jak podał w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny, przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2023 r. wyniosło 7485,12 zł, co oznacza wzrost o 10,4 proc. Zatrudnienie w tym sektorze rdr. wzrosło o 0,1 proc.

Z komunikatu GUS wynika, że realne wynagrodzenia zwiększyły się w siedmiu z 15 głównych branż gospodarki - zauważył Sebastian Sajnóg z PIE. "Najszybszy wzrost wynagrodzeń odnotowano w sektorze gastronomii i zakwaterowania (14,4 proc.), niewielkie spadki zaobserwowano w energetyce (-1,2 proc.) oraz górnictwie (-0,3 proc.)" - wskazał. Według niego prawdopodobnie wynika to z mniejszej niż przed rokiem skali wypłat nagród i premii.

Podwyżka płacy minimalnej

Jak zwrócił uwagę Sajnóg, lipcowy spadek nastąpił pomimo podwyżki płacy minimalnej. Obecnie - jak zauważył - wynosi ona 3600 zł, co stanowi wzrost o 19,6 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem. "Dwukrotna podwyżka płacy minimalnej miała miejsce po raz pierwszy od ponad 20 lat i była podyktowana podwyższoną inflacją" - stwierdził.

Analityk oczekuje, że w najbliższych miesiącach siła nabywcza konsumentów będzie stopniowo rosnąć. "Lipiec jest miesiącem jej niewielkiego spadku (-0,4 proc.). W kolejnych kwartałach trend powinien odwrócić się na rzecz systematycznych wzrostów" - zaznaczył.

Kto podniesie wynagrodzenia?

Powołując się na dane NBP, Sajnóg wskazał, że odsetek przedsiębiorstw planujących w ciągu najbliższych trzech miesięcy podnieść wynagrodzenie "wciąż utrzymuje na wysokim poziomie na tle historycznych danych" - w III kwartale obniżył się z 46,5 do 38,4 proc. "Zarówno w 2023 i 2024 r. płace będą rosły w dwucyfrowym tempie - średnio o kolejno 12,3 proc. i 11,7 proc." - prognozuje.

Odnosząc się do dynamiki zatrudnienia, która według GUS obniżyła się w lipcu z 0,2 proc. do 0,1 proc. rdr., Sajnóg zauważył, że liczba etatów w sektorze przedsiębiorstw "nieznacznie wzrosła do poziomu 6 mln 513 tys.". W opinii analityka spadek zatrudnienia to efekt m.in. ograniczania rekrutacji przez podmioty dotknięte słabszą koniunkturą. "Stopa bezrobocia dalej jest na historycznie niskich poziomach, co ogranicza możliwość pozyskiwania nowych pracowników" - podsumował.