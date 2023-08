Wynik finansowy netto przedsiębiorstw w I półroczu wyniósł 134,1 mld zł i był niższy o 0,4 proc. niż przed rokiem - podał GUS.

Przychody ogółem były wyższe o 11,5 proc. od osiągniętych rok wcześniej, a koszty ich uzyskania wzrosły o 12,3 proc. Pogorszył się wskaźnik poziomu kosztów z 93,2 proc. przed rokiem do 93,9 proc.

Z danych wynika, że przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wzrosły o 11,2 proc., a koszty tej działalności - o 12,2 proc.

Wynik finansowy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniósł 146,7 mld zł i był niższy o 2,2 proc. niż w I półroczu 2022 roku.

Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto zmniejszył się z 6,5 proc. do 5,7 proc., wskaźnik rentowności obrotu brutto - z 6,8 proc. do 6,1 proc., a wskaźnik rentowności obrotu netto - z 5,7 proc. do 5,1 proc.