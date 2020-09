Wystartował trzeci park Panattoni w Bydgoszczy

Deweloper rozpoczął realizację już trzeciego parku produkcyjno-magazynowego typu multi-tenant w Bydgoszczy. Inwestycja o planowanej powierzchni 43 000 m kw. ma już pierwszego najemcę - polski odział międzynarodowej firmy Reconext (nowa nazwa dla Teleplan i Clover Wireless). Przedsiębiorstwo jest wiodącym dostawcą usług posprzedażowych w zakresie serwisu urządzeń elektronicznych, a obsługiwane przez firmę rynki obejmują elektronikę użytku domowego, sieci korporacyjne i przechowywanie danych, IoT, sprzęt mobilny oraz sprzęt do punktów sprzedaży. W Panattoni Park Bydgoszcz III Reconext wynajął 12 800 m kw. z czego powierzchnia operacyjna – serwisowa, testowa i magazynowa zajmie 11 500 m kw., zaś biurowa 1300 m kw. Już w styczniu 2021 r. najemca wprowadzi się do parku, dzięki czemu będzie mógł zwiększyć swoje moce i poszerzyć portfolio klientów.

Bydgoskie centrum logistyczne powstanie zgodnie z realizowaną przez dewelopera koncepcją zrównoważonego rozwoju „Go Earthwise with Panattoni” i jednocześnie wpisze się w DNA przedsiębiorstwa Reconext. „Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, zrównoważony rozwój, oraz dbałośc o środowisko jest istotą wszystkiego, co robimy. W naszych 18 centrach serwisowych na całym świecie, przedłużając cykl życia produktów i komponentów elektronicznych, redukujemyzbędne wytwarzanie odpadówi dwutlenku węgla oraz zużycie energii i materiałów. Reconext inwestuje w zielone budynki i lepszy operacyjny „ślad CO2”. W samej Europie zainwestujemy w nowe ekologiczne obiekty w 2 lokalizacjach”- komentuje Dorota Lemańska z Reconext.

- „To między innymi z tego powodu powierzchnia dedykowana Reconext w ramach Panattoni Park Bydgoszcz III będzie nie tylko w pełni dostosowana do potrzeb prowadzonej działalności przedsiębiorstwa, ale dodatkowo Panattoni wyposaży ją w instalację fotowoltaiczną o mocy 300 kWp.” dodaje Tomasz Śrama, Associate Director w Panattoni. Inwestycja, tak jak wszystkie nowopowstające parki Panattoni będzie poddana certyfikacji BREEAM na poziomie Very Good, zastosowany zostanie w niej nowy standard przeszklonych elewacji Panattoni, a także liczne rozwiązania zmniejszające emisję CO2 czy zużycie wody – park wyposażony zostanie w stacjonarne ładowarki do samochodów elektrycznych czy specjalnie zaprojektowane strefy zieleni, których podlewanie będzie wspomagane z instalacji odzysku wody deszczowej”.

Lokalizacja Panattoni Park Bydgoszcz III o powierzchni 43 000 m kw. w ramach jednego budynkuto granice miasta i tylko 5,5 km do jego centrum oraz 8 km do lotniska w Bydgoszczy. Park położony będzie zaledwie 3 km zarówno od obwodnicy miasta, jak i od drogi krajowej nr 80 oraz 9 km od węzła z drogą ekspresową S10. Centralne położenie Bydgoszczy z dostępem do międzynarodowego lotnisk oraz dogodne skomunikowanie z portami morskimi w Trójmieście i dużymi ośrodkami gospodarczymi, jak Berlin czy Wrocław – to istotne czynniki przemawiające na korzyść tej lokalizacji w perspektywie dalszego rozwoju branży usługowej, w tym TSL, jak i produkcyjnej.