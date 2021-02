Wystartowała budowa Panattoni Park Kraków East II

Fusy kawy do odśnieżania to jednak zły pomysł?

Inwestycja powstaje na wschód od Krakowa, tuż przy węźle Targowisko A4, który znajduje się zaledwie 40 km od centrum miasta. Jak komentuje Michał Samborski, Head of Development z Panattoni: To wspaniała alternatywa dla powierzchni przemysłowej Krakowa, której podaż jest niewielka, a dodatkową barierę dla potencjalnych najemców stanowią jej stawki czynszu” i dodaje: Usytuowanie Panattoni Park Kraków East II w pobliżu węzła Targowisko daje możliwość obsługi nie tylko samego Krakowa wraz z należącymi do jego aglomeracji miastami, ale takich ośrodków miejskich jak Bochnia, Tarnów czy Dębice. Ponadto w sąsiedztwie węzła lokuje się wiele podmiotów o charakterze przemysłowym, dzięki czemu zwiększa on potencjał biznesowy dla najemców naszego parku”.

Panattoni Park Kraków East II, jak wszystkie nowopowstające inwestycje Panattoni w ramach portfolio własnych parków, przejdzie proces certyfikacji BREEAM na poziomie Very Good. Aby ubiegać się o tę ocenę, Panattoni już na etapie zarządzania samym projektem wdrożyło odpowiednie rozwiązania ulepszające specyfikację, konserwację i eksploatację budynku przez cały okres korzystania z inwestycji. Realizacja parku będzie wymagać od podwykonawców posiadania systemu ISO 14001, a ponadto deweloper stawia na produkty budowlane z dobrowolną Deklaracją Środowiskową Produktu (EPD), czy z certyfikacją łańcucha pochodzenia produktu zgodną z wymaganiami PEFC i FSC dla produktów zawierających surowce leśne. Wokół przeszklonych biur budynku powstaną przestrzenie zielone i strefy relaksu, infrastruktura rowerowa, a roślinność będzie dostosowana do lokalnych warunków atmosferycznych. Ze względu na stałe miejsca pracy dedykowane procesom produkcyjno-serwisowym, powierzchnia dla Kenig Spedition będzie miała zwiększony dostęp do światła dziennego.