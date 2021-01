Wyzwania dla producentów żywności: Pandemia i podatek cukrowy

Od marca 2020 roku całe społeczeństwo, w tym i branża spożywcza boryka się z pandemią koronawirusa. Ograniczone dostawy do kanału HoReCa, problemy z międzynarodowymi łańcuchami dostaw, wzrost kosztów związany z koniecznością przestrzegania reżimu sanitarnego oraz problemy kadrowe to nie jedyne wyzwania, z którymi firmy spożywcze musiały mierzyć się w 2020 roku. Co w tym zakresie może przynieść rok 2021?

– Rok 2021 będzie niewątpliwie sprawdzianem dla wielu firm. Poniesione w 2020 roku straty wynikające zarówno z zaburzeń na rynku krajowym i eksportowym oraz konieczność poniesienia znaczących dodatkowych, zupełnie nie planowanych dodatkowych kosztów, to czynniki, które znacząco uszczupliły rezerwy finansowe firm. Będzie to niewątpliwie widoczne w gorszych wynikach finansowych, a to wpłynie na postrzeganie sektora zarówno przez inwestorów jak i banki – mówi serwisowi portalspozywczy.pl Andrzej Gantner, wiceprezes zarządu i dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności.

– W konsekwencji w części firm mogą zostać wdrożone programy oszczędnościowe mające na celu ratowanie rentowności, w tym również te wiążące się z redukcją zatrudnienia. Pierwsze oznaki tego typu działań są już widoczne. O powadze sytuacji świadczy fakt zarówno rezygnacji z nowych inwestycji lub przejęć jak również zwolnienia grupowe. Jeżeli w ciągu najbliższych miesięcy warunki działania nie ulegną poprawie, wiele firm, szczególnie z sektora MŚP, może mieć bardzo poważne problemy z utrzymaniem się na rynku. W tym kontekście największym wyzwaniem 2021 roku będzie w dalszym ciągu pandemia COVID-19 i niestabilność warunków funkcjonowania firm – dodaje.

Z dniem 1 stycznia 2021 r. w Polsce wszedł w życie tzw. podatek cukrowy. Są nim objęte napoje słodzone. Andrzej Gantner jest zdania, że podatek cukrowy to szczególnie bulwersujący przykład zupełnego oderwania od realiów gospodarczych i siły nabywczej konsumentów w Polsce.

– Jego wysokość, sposób naliczania, sposób wprowadzenia, brak oceny skutków dla małych i średnich przedsiębiorstw były wielokrotnie podnoszone przez koalicję organizacji przedsiębiorców. Niestety liczne apele zarówno do premiera jak i prezydenta nie przyniosły żadnego efektu. Również najnowszy apel o przesunięcie o rok wejście w życie podatku z powodu zarówno złej kondycji branży jak również poważnych trudności w interpretacji zapisów ustawy, która między innymi poprzez brak uwzględnienia przez rząd uwag przedsiębiorców, jest bublem prawnym, nie przyniósł efektu – tłumaczy.