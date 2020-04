Wyzwania eksporterów żywności: Nadprodukcja, zator płatniczy i protekcjonizm

Więcej o wyzwaniach, problemach oraz szansach polskich eksporterów żywności w Strefie Premium: Koronawirus: Szanse i zagrożenia dla polskich eksporterów żywności

Andrzej Gantner podkreśla, że pandemia COVID-19 praktycznie z dnia na dzień wyłączyła całą branżę HoReCa w większości krajów UE, w tym u naszych największych odbiorców wołowiny, drobiu, napojów, produktów mleczarskich. – W efekcie mamy w całej UE, która jest kluczowym dla nas rynkiem, dużą nadprodukcję, a co za tym idzie problemy ze sprzedażą i spadające szybko ceny. Jeżeli nie zostaną podjęte szybko działania finansujące przechowywanie, grozi nam całkowite załamanie rynku i potężne straty producentów – zauważa ekspert.

W jego ocenie dużym zagrożeniem jest również potężny zator płatniczy, który powstał w wyniku zamknięcia restauracji i hoteli. – Firmy te walczą obecnie o przeżycie i większość z nich nie jest w stanie uregulować należności wobec dostawców. Przekłada się to na płynność finansową podmiotów w całym łańcuchu produkcji i dostaw. Dlatego tak ważne są gwarancje dostępu do preferencyjnych kredytów, pozwalających na utrzymanie przynajmniej częściowej płynności do czasu poluzowania ograniczeń w tym sektorze – mówi wiceprezes PFPŻ.

Dodaje, że innym zagrożeniem jest pogłębiony przez obecną sytuację protekcjonizm. – To logiczne, że w obecnej sytuacji każdy kraj chce w maksymalny sposób wesprzeć swoich producentów i przetwórców żywności, jednak dla Polski może oznaczać to poważne kłopoty eksportowe. Nasza nadwyżka eksportowa to ponad 10 miliardów euro, jeżeli z bilansu wyłączylibyśmy surowce, które nie mogą być produkowane w Polsce, takie jak np. kawa, herbata, kakao, sok pomarańczowy, owoce cytrusowe, to nadwyżka eksportowa byłaby jeszcze większa – tłumaczy Andrzej Gantner.

Jego zdaniem pandemia może być doskonałym wytłumaczeniem dla wprowadzania wielu protekcjonistycznych ograniczeń uderzających w naszych producentów. – Ministerstwo Rolnictwa prowadzi monitoring pod kątem tego typu praktyk, jednak bez stanowczej reakcji Komisji Europejskiej może być bardzo trudno utrzymać wolny rynek UE w obecnym kształcie – ocenia ekspert.