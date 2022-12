Wyzwania w procesie pakowania mrożonej żywności pojawiają się codziennie. Chcemy pakować szybko oraz utrzymać jak największą jakość produktu na dłużej. Coraz częściej poszukiwane są systemy uniwersalne, które pozwolą zgrzewać każdy rodzaj folii przy jednoczesnej oszczędności materiałów. Z pomysłem na rozwiązanie powyższych wyzwań wychodzi GEA z nowoczesnym Smart Sealing System.

Wyzwania w procesie pakowania mrożonek. Jak pakować szybciej i obniżyć koszty? fot. GEA

Zgrzewaj mądrzej, pakuj lepiej!

Chcesz poprawić produktywność, jakość opakowań oraz obniżyć czas przestojów i ilość zużywanej folii? Nowy, inteligentny system zgrzewania zapewnia to wszystko. Pozwoli zwiększyć zyski dzięki najnowszej generacji SmartPacker, dedykowanych pod kątem rynku produktów mrożonych.

Nowy inteligentny system zgrzewający GEA wykorzystuje specjalne metalowe taśmy w obszarze zgrzewania i eliminuje potrzebę wymiany po kilku godzinach poprzednio używanej taśmy teflonowej na podgrzewanych szczękach zgrzewających. W porównaniu dostajemy średnio 400 dodatkowych paczek na zmianę. Ponadto uzyskujemy: maksymalizację wydajności, skrócenie czasu przestojów, obniżenie całkowitego kosztu posiadania (TCO) i poprawę jakości opakowań. Kolejną ważną zaletą jest to, że zastępujemy system stałocieplny i zmiennocieplny jednym, uniwersalnym co eliminuje konieczność przezbrajania maszyny do dedykowanych produktów.

Szybka wymiana noża w GEA Smart Sealing System. fot. GEA

Inteligentny system zgrzewający GEA może być również stosowany ze wszystkimi szeroko stosowanymi laminatami, w tym z materiałami nadającymi się do recyklingu, takimi jak laminaty na bazie BOPE, MDOPE, PP i laminaty papierowe.

Łatwa wymiana pasków

Inteligentny system zgrzewający GEA zawiera bardziej wytrzymałe, nieprzywierające metalowe paski zgrzewające do opakowania. Każdy pasek zapewnia znacznie dłuższą żywotność, uszczelniając do 1 miliona worków na jednym zestawie. Wymiana pasków jest w systemie „click and go” co zajmuje kilka sekund, nie wymaga żadnego specjalnego przeszkolenia i nie są potrzebne do ich wymiany narzędzia. Zmniejsza to czas przestoju maszyny do minimum, co zwiększa jej dostępność do 98%.

Łatwa wymiana metalowych pasków zapewniających zamknięcie ponad 1 000 000 opakowań. fot. GEA

Wzrost wydajności oraz OEE

GEA Smart Sealing System działa szybciej, zwiększając produktywność do 20%, dzięki obustronnemu podgrzewaniu szczęk, razem z większą siłą zgrzewania oraz poprawionym, ukierunkowanym chłodzeniu zgrzewów. System pozwala maszynie pracować nieprzerwanie dzięki czemu użytkownik może cieszyć się maksymalnym OEE, niższymi kosztami, lepszą produktywności oraz większymi zyskami.

Smart Sealing system zapewnia dokładne zgrzanie worka. W połączeniu z systemem wykrywania produktu między szczękami eliminuje możliwość wypuszczenia otwartych opakowań oraz chroni szczęki zgrzewające oraz nóż przed zabrudzeniem i uszkodzeniem, gdy żywność zostanie wykryta w obszarze zgrzewu.