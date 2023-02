W 2022 roku odnotowano dynamiczny wzrost eksportu artykułów rolno-spożywczych z Polski. Jego wartość osiągnęła 47,6 mld euro i była wyższa o 27% r/r. - mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Grzegorz Rykaczewski, ekspert rynku Agrifood w Banku Pekao S.A.

Dynamika importu była wyższa

- Dynamika importu wprawdzie była wyższa i osiągnęła 29%, lecz nie przeszkodziło to dalszej poprawie bilansu handlu zagranicznego żywnością, który zwiększył się do 15,5 mld euro, tj. o 23% r/r. Tak wysokie dynamiki były efektem w dużej mierze wysokich cen transakcyjnych w obrocie zagranicznym. W całym okresie styczeń-listopad eksportowana żywność (wraz ze zwierzętami żywymi) była droższa średnio o 29% niż rok wcześniej. Ta kategoria odpowiada za ponad 85% łącznej wartości eksportu artykułów spożywczych z Polski. Pozostała część to napoje oraz wyroby tytoniowe, gdzie ceny wzrosły w niewielkim stopniu, średnio o 1,3% - mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Grzegorz Rykaczewski, ekspert rynku Agrifood w Banku Pekao S.A.

Ekspert zauważa, że spośród istotnych dla polskiego eksportu produktów można wskazać wiele takich, gdzie wolumen sprzedaży w 2022 roku był niższy niż rok wcześniej, ale dzięki cenom wartość eksportu wzrosła.

- Tak było m.in. w przypadku mięsa wołowego, wieprzowego, ryb i owoców morza, mleka, serwatki, serów czy warzyw. Była też szeroka grupa produktów, gdzie wolumen zwiększył się o kilka procent, a dzięki wysokiej dynamice cen wartość zwiększyła się często o kilkadziesiąt procent. Tu z kolei można wskazać mięso drobiowe, proszki mleczne czy zboża. Były oczywiście produkty, takie jak wyroby tytoniowe, gdzie to wolumen, a nie ceny, napędzał wartość, ale jednak było ich stosunkowo niewiele - tłumaczy.

Eksport żywności: na głównych rynkach osiągnięto wysokie dynamiki

- Na wszystkich głównych rynkach zbytu osiągnięto wysokie dynamiki – wśród 20 najważniejszych odbiorców zagranicznych polskiej żywności w 2022 roku najszybciej rosła sprzedaż na Łotwę, Litwę oraz do Hiszpanii. Na tych rynkach tempo przekroczyło 40%. Niewiele mniejszą dynamikę, przekraczającą 30%, odnotowano w sprzedaży do Holandii, Francji, Czech czy Danii. Spośród krajów TOP-20 jedynie w przypadku eksportu do Rosji wartość była niższa niż rok wcześniej. Ujemna dynamika wyniosła 9% - mówi Rykaczewski.

Konkurencyjność cenowa polskiej żywności

Ekspert tłumaczy, że od kilku miesięcy obserwujemy spadki cen surowców rolnych na rynku światowym.

- Efekt cenowy będzie więc stopniowo wygasał w 2023 roku. Wysoka baza ubiegłego roku, osłabienia notowań oraz spowolnienie gospodarcze sprawiają, iż osiągnięcie tak wysokich dynamik wartości eksportu w bieżącym roku wydaje się mało prawdopodobne. W tym trudniejszym okresie szansą może być jednak konkurencyjność cenowa polskiej żywności na rynku unijnym, co powinno sprzyjać zwiększeniu wolumenów sprzedaży - podsumowuje Grzegorz Rykaczewski.