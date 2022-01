Wzrosła dynamika produkcji przemysłowej

Autor: PAP

Data: 21-01-2022, 12:44

Wzrosła dynamika produkcji przemysłowej, fot. shutterstock

Przyczyny wzrostu dynamiki produkcji

Dynamika produkcji przemysłowej wzrosła w grudniu z 15,2 do 16,7 proc., czyli istotnie powyżej mediany rynkowych prognoz 13 proc. - wskazali analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego odnosząc się do danych GUS. Ich zdaniem wysoka aktywność ekonomiczna zachęca firmy do inwestowania.

Jak poinformował w piątek Główny Urząd Statystyczny, produkcja przemysłowa w grudniu 2021 r. wzrosła o 16,7 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 2,9 proc. Dodał, że produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo w grudniu wzrosła rdr o 13,7 proc., a mdm spadła o 0,2 proc.

Analitycy PIE wskazali, że produkcja przemysłowa w IV kwartale wzrosła o 13,2 proc. z uwagi na wysoki popyt krajowy i zagraniczny. Jak podkreślili, z danych GUS wynika, że w skali roku wzrosły wszystkie sektory przemysłu; najlepsze wyniki odnotowali producenci metali (42,7 proc.) oraz branża chemiczna (33,8 proc.).

Według analityków PIE polską gospodarkę napędza szybki wzrost aktywności gospodarczej w strefie euro. Przypomnieli, że Komisja Europejska prognozuje wzrost PKB w Niemczech w 2022 o 4,6 proc., we Francji o 3,8 proc. Polskie firmy są dostawcami licznych komponentów oraz dóbr trwałych na rynki zachodnie i w naturalny sposób korzystają na ożywieniu gospodarczym w tym regionie - wskazali ekonomiści. Zauważyli, że Miesięczny Indeks Koniunktury PIE i BGK też wskazuje na utrzymanie się dobrej koniunktury w gospodarce. Z ich oceny wynika, że w szczególnie dobrej sytuacji są średnie i duże firmy - ok. 25 proc. z nich raportuje wzrost liczby zamówień.

Wysoka aktywność ekonomiczna zachęca firmy do inwestowania

W piątek GUS podał też, że ceny produkcji przemysłowej w grudniu 2021 r. wzrosły rdr o 14,2 proc., w ujęciu miesięcznym wzrosły o 0,8 proc. Analitycy PIE oczekują "powolnej stabilizacji cen producenta PPI", co będzie skutkiem otwierania portów w Chinach, spadku cen transportu morskiego oraz umocnienia złotego. "Pomimo tego indeks PPI najprawdopodobniej utrzyma się na wysokim poziomie w najbliższych miesiącach" - przewidują.

Ekonomiści PIE wskazali, że zdecydowanie wzrosły ceny energii (+5,4 proc. m/m). Ich zdaniem ceny w pozostałych sekcjach zaczynają się stabilizować - w przetwórstwie przemysłowym wzrosły o 0,2 proc. względem listopada.

Dodali, że dynamika produkcji budowlano-montażowej spadła w grudniu z 12,7 do 3,1 proc., poniżej konsensusu prognoz (9,0 proc.). "Spowolnienie wynika z osłabienia w budownictwie mieszkaniowym oraz projektów infrastrukturalnych. Dobre wyniki odnotowała tylko sekcja robót specjalistycznych (+6,6 proc. r/r). Oczekujemy, że wysokie ceny materiałów budowlanych osłabią aktywność budownictwa w kolejnych miesiącach" - ocenili.