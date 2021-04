Wzrosła liczba zgłoszeń patentowych w Polsce

Jak ocenił podczas konferencji Gowin, wzrost zgłoszeń patentowych jest miarą "polskiej odporności na pandemię".

Wicepremier dodał, że wynika to nie tylko z pracowitości pracowników i dobrze przemyślanych rządowych programów pomocowych, ale też z tego, że "mamy kreatywnych przedsiębiorców, naukowców, innowatorów, technologów, inżynierów".

Jego zdaniem "nauka, badania, innowacje wspierane przez silny system patentowy, jaki mamy w Polsce, są dzisiaj ważniejsze niż kiedykolwiek - m.in. po to, (...) żeby jak najmocniej wesprzeć proces ożywienia gospodarczego".

Jarosław Gowin zaznaczył, że "urzędy patentowe w Unii Europejskiej odnotowały wyraźny spadek liczby patentów". Zauważył, że w Polsce tymczasem w 2020 r. liczba zgłoszeń patentowych wzrosła.

Wicepremier przypomniał, że MRPiT realizuje szereg działań, które wspierają naszych wynalazców. Wymienił m.in. ulgi podatkowe na badania i rozwój, integrację instytutów badawczych w Sieć Badawczą Łukasiewicz czy ulgę IP Box.

"Interesuje nas nie innowacja dla samej innowacji, ale taka, która znajduje zastosowanie gospodarcze albo społeczne" - stwierdził. Poinformował, że w MRPiT przygotowano Plan dla Pracy i Rozwoju. "Kompleksowy, konkretny program odbudowy gospodarki po pandemii" - wyjaśnił. Wskazał też m.in. na przygotowywaną we współpracy ze środowiskiem przedsiębiorców i naukowców Nową Politykę Przemysłową.

"Tak samo przygotowujemy Nową Politykę Eksportową Polski, bo gospodarka rozwija się wtedy, i wartość dodana jest największa wtedy, gdy gospodarka eksportuje jak najwięcej" - mówił podczas konferencji Gowin.

W ocenie wicepremiera "pandemia zmieniła wszystko - to, co do tej pory było truizmem, teraz staje się rzeczywistością". Według Gowina "wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że innowacyjność to jest być albo nie być gospodarek poszczególnych krajów, to jest być albo nie być Polski - kraju tak dynamicznie rozwijającego się przez ostatnie 30 lat".

Polityk zapowiedział, że w ramach uruchamianego projektu Strefy Pomysłodawcy, który ma być częścią Planu dla Pracy i Rozwoju, polscy innowatorzy "będą mogli uzyskać dostęp do niezbędnej infrastruktury, będą mogli zweryfikować swoje pomysły biznesowe, (...) skorzystać z doradztwa biznesowego oraz technologicznego, a także w zakresie wymagań, którym muszą sprostać przedsiębiorcy", gdyż na końcu każdy patent musi przejść test, jakim jest wdrożenie gospodarcze.

Jak poinformował, "liczne analizy ekonomiczne wskazują, że przedsiębiorcy wytwarzający prawa własności intelektualnej odnotowują wyższe wyniki finansowe i ekonomiczne od tych, którzy nie są właścicielami takich praw".

Według Gowina przedsiębiorcy, którzy są właścicielami praw własności intelektualnej w przeliczeniu na jednego pracownika mają przychód wyższy o 20 proc. "To kluczowa przewaga konkurencyjna" - powiedział szef MRPiT.

Znak towarowy z kolei to według wicepremiera "nie tylko istotny składnik majątku przedsiębiorcy, który sam w sobie może być źródłem dochodu, to również skuteczne narzędzie promocyjne, które może być wykorzystywane do uwiarygodniania przedsiębiorstwa - dlatego bardzo ważne jest prawidłowe zabezpieczenie go przed ewentualnymi naruszeniami".

"Jako ministerstwo, chcąc spopularyzować ochronę znaków towarowych, zgłosiliśmy do Urzędu Patentowego znak słowno-graficzny Plan dla Pracy i Rozwoju - Praca, Rozwój, Bezpieczeństwo" - poinformował Jarosław Gowin.

Gowin podkreślił, że na całym świecie rośnie popyt na nowoczesne, innowacyjne towary i usługi.

Prezes Urzędu Patentowego RP Edyta Demba-Siwek powiedziała, że po pandemii większość marek będzie musiała przeprowadzić rebranding i zmienić sposób komunikacji. "Już teraz obserwujemy zgłaszanie do Urzędu nowych rodzajów znaków, takich jak znaki dźwiękowe, multimedialne, ruchome" - poinformowała.

"Aby umożliwić jak najszybszy rebranding po pandemii, Urząd uruchomił tzw. szybką ścieżkę (...), która ma zapewnić maksymalne przyspieszenie decyzji o udzieleniu prawa ochrony na znak towarowy" - powiedziała Demba-Siwek, dodając, że zgłoszenie w ramach szybkiej ścieżki jest bardzo proste; "wystarczy wypełnić jeden z interaktywnych formularzy, który waliduje informacje i na dodatek wyliczy nam opłatę, jaka powinna być uiszczona za to zgłoszenie". Według Prezes Urzędu Patentowego RP w ramach szybkiej ścieżki można też dokonać zgłoszenia wzoru przemysłowego, gdyż wzory przemysłowe i znaki towarowe to - jak zauważyła Demba-Siwek - dwie kategorie praw własności, które się najszybciej zmieniają.

"Nasi przedsiębiorcy dostrzegli potencjał we wzornictwie przemysłowym. Jesteśmy na siódmym miejscu pod względem liczby zgłoszeń wzorów przemysłowych w Urzędzie UE ds. Własności Intelektualnej. Jest to system globalny. Przed nami są takie potęgi jak Chiny czy USA" - mówiła podczas konferencji Prezes UP RP. "Po pierwszym kwartale tego roku jesteśmy na piątym miejscu. Mam nadzieję, że szybka ścieżka przyczyni się do większej popularyzacji zgłaszania znaków" - stwierdziła Demba-Siwek.

Jak dodała, jednym z filarów gospodarki innowacyjnej jest ochrona własności intelektualnej, a "42 proc. naszego PKB wytwarzane jest przez sektory intensywnie korzystające z własności intelektualnej".