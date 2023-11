Zboża

Wzrośnie światowa produkcja zbóż. Niższe zbiory pszenicy

Autor: PAP

Data: 03-11-2023, 11:26

Aktualizacja: 03-11-2023, 12:26

Światowa produkcja zbóż w 2023 r. wyniesie 2 mld 819 mln ton, co stanowi wzrost o 0,9 proc. w porównaniu do poprzedniego roku – wynika z szacunków Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). Globalna produkcja pszenicy ma być zaś niższa o ok. 2,2 proc. niż w zeszłym roku.

Rośnie światowa produkcja zbóż, fot. unsplash.com