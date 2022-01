Wzrost kosztów transportu zmieni opłacalność eksportu

Wysokie koszty transportu morskiego w przypadku tak odległych dystansów jak trasa Europa-Chiny mogą znacząco pogorszyć konkurencyjność cenową produktów na rzecz wyrobów sprowadzanych z mniej odległych kierunków - mówi Paweł Kowalski, ekspert sektora rolno-spożywczego w Departamencie Analiz Makroekonomicznych Banku Pekao S.A.

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 14-01-2022, 10:23

W praktyce liczącą się konkurencją dla unijnej (w tym polskiej) branży mleczarskiej mogą tu być przede wszystkim Australia i Nowa Zelandia, które i tak odgrywają już wiodącą rolę w chińskim imporcie. - Warto natomiast zauważyć, że trendy cenowe stawek frachtu kontenerowego na świecie są obecnie dość silnie zróżnicowane w zależności od kierunków. Wąskie gardła utrzymują się przede wszystkim na kierunku Azja – reszta świata, a najbardziej popularne wskaźniki stawek kontenerowych na trasie Chiny – Europa (Freightos, SCFI) utrzymywały się w trendzie wzrostowym od początku roku do września – października (przy zahamowaniu wzrostów w ostatnich tygodniach) - mówi.

Transport w obie strony

- Jednak przy transporcie w przeciwnym kierunku sytuacja nie wydaje się aż tak mocno napięta. Indeks stawek kontenerowych Freightos Northern Europe to China/Eastern Asia w październiku 2021 r. kształtował się na poziomie nieco powyżej 1300 dolarów za kontener (vs ponad 14 tys. dla indeksu China/Eastern Asia to Northern Europe) - wyjaśnia ekspert.

Zwraca uwagę, że wskaźnik ten zanotował szczyt w maju 2021 r. i od tamtej pory obniżył się o około 25%. Oczywiście stawki w transporcie do Azji są nadal znacznie wyższe niż przed rokiem (około 30% vs październik 2020), nie można zatem negować ich niekorzystnego oddziaływania na konkurencyjność cenową eksportu ani na opłacalność sprzedaży zagranicznej.

Czynnik nie najważniejszy

Może to wywierać pewien wpływ na wolumeny, wydaje się jednak, że nie powinien to być w najbliższej przyszłości czynnik decydujący o być albo nie być sprzedaży zagranicznej polskiej żywności na najbardziej odległe rynki.

- Warto przy tym zauważyć, że wzrost koszów transportu morskiego może stymulować rozwój wykorzystania transportu kolejowego w eksporcie żywności do Azji. Rzecz jasna to rozwiązanie również nie jest pozbawione ryzyk, jak choćby niestabilna w ostatnim czasie sytuacja polityczna pomiędzy Polską a Białorusią. Jednak przedłużanie się utrudnień w transporcie morskim może z czasem prowadzić do wzrostu udziału transportu kolejowego - ocenia Paweł Kowalski.