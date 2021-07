Wzrost PKB w Polsce w tym roku 5 proc., w przyszłym 4,8 proc.

W tym roku według prognoz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju wzrost gospodarzy w Polsce wyniesie 5 proc., a w przyszłym 4,8 proc. - mówi główna ekonomistka EBOiR Beata Javorcik.

Beata Javorcik szacuje: Wzrost PKB w Polsce w tym roku 5 proc., w przyszłym 4,8 proc./ fot. PTWP

"Ponosimy prognozy dla Polski. W tym roku według prognoz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju wzrost gospodarzy w Polsce wyniesie 5 proc., a w przyszłym 4,8 proc." - mówiła główna ekonomistka Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w Radiu TOK FM.

Ekspertka zwróciła uwagę na poziom mobilności społeczeństwa w Polsce. "W Polsce poziom mobilności społeczeństwa w Polsce wrócił już do poziomu sprzed pandemii. A w niektórych krajach Europy Zachodniej jest on nadal niższy o 5 proc. Spadek mobilności o 10 proc. oznacza wzrost PKB obniżony o 2 punkty proc. - mówi główna ekonomistka EBOiR.

Zwróciła też uwagę na wzrost eksportu z Polski. "Jak na razie jest nieźle, eksport się odbił, i to nie tylko eksport towarów, ale i eksport usług, czego nie było widać na świecie jako całości, ale też w wielu innych krajach naszego regionu" - powiedziała Javorcik.

PKB Polski a pandemia

Pewne zagrożenie może stanowić czwarta fala pandemii. "Nie zakładamy zamrożenia gospodarki, tutaj jesteśmy optymistycznie nastawieni. Ale widzimy niebezpieczeństwo, że w wakacje napływ Polaków z Wysp Brytyjskich może zaowocować wzrostem przypadków zachorowań na wariant Delta" - powiedziała.

Zagrożeniem może być też inflacja. "Są czynniki krótkookresowe, podwyższające inflację, takie jaki wzrost cen surowców i energii, a także wzrost popytu - ten popyt nie mógł być wcześniej zaspokojony, więc teraz wszyscy z wielką chęcią kupują w sklepach, a nie tylko w internecie. Ale jest też ryzyko długookresowe, przede wszystkim sytuacja na rynku pracy wynagrodzenia w ostatnim roku wzrosły o prawie 8 proc., a bezrobocie wynosi tylko 3 proc. Rynek pracy jest bardzo rozgrzany. I przy napływie funduszy unijnych i większych wydatkach rządowych istnieje niebezpieczeństwo, że ten rynek jeszcze bardziej się rozgrzeje. I wpadniemy w spiralę płacowo-cenową - czyli płace pójdą do góry, co będzie napędzać wzrost cen, co będzie napędzać wzrost płac" - powiedziała Beata Javorcik.