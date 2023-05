Biznes i technologie

Wzrost płac w IT hamuje

Autor: PAP

Data: 30-05-2023, 06:47

Wzrost płac w IT hamuje na fali spowolnienia w branży; podwyżki dla wybranych, doświadczonych specjalistów - ekspertów od chmury czy data science. W tym roku przeciętny wzrost wynagrodzeń wyniósł prawie 11 proc., w przyszłym będzie to od 5 do 10 proc. - czytamy we wtorkowej "Rzeczpospolitej".