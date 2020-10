XII Europejski Kongres Gospodarczy i 5. European Tech and Start-up Days. Hybrydowe, największe w Polsce – jak ocenione?

– Trzy dni, ponad 160 godzin emisji live prowadzonych w 16 streamingach, uczestnicy stacjonarni i online, pozostający ze sobą w kontakcie i interakcji – wszystko to plasuje XII Europejski Kongres Gospodarczy i 5. European Tech and Start-up Days jako największe hybrydowe wydarzenia w Polsce – mówi Wojciech Kuśpik, organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego i European Tech and Start-up Days. – Dla nas niezwykle istotne jest to, że zorganizowaliśmy w pełni bezpieczne, pierwsze od czasów nastania pandemii COVID-19, merytoryczne spotkania w gronie ekspertów, przedstawicieli polityki i biznesu, nauki i mediów – dodaje.

O ocenę XII Europejskiego Kongresu Gospodarczego oraz 5. European Tech and Start-up Days ich słuchaczy, panelistów i partnerów zapytała firma BCMM – badania marketingowe*. Zadowolenie z uczestnictwa w katowickim spotkaniu wyraziło 83 proc. uczestników, 90 proc. panelistów oraz 96 proc. partnerów. Aż 94 proc. uczestników i 93 proc. panelistów zadeklarowało swój udział w kolejnej edycji wydarzenia w 2021 roku.

Najwyżej oceniany aspekt merytoryczny tegorocznego Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach to interesująca tematyka wystąpień, sesji i paneli dyskusyjnych (ocena 8,1 w 10-stopniowej skali wśród uczestników stacjonarnych i 8,3 wśród uczestników online). Główne efekty uczestnictwa w Kongresie to, wg wskazań reprezentatywnych prób badawczych, interesujące opinie przedstawione przez zaproszonych ekspertów (ocena 7,8 wśród uczestników stacjonarnych oraz 7,9 wśród uczestników online).

Czynniki, które w największym stopniu wpływają na satysfakcję z uczestnictwa w Kongresie są związane z jego merytoryczną stroną - interesujące opinie prelegentów, tematyka wystąpień, sesji i paneli dyskusyjnych oraz możliwość zapoznania się z nowymi trendami w gospodarce. Dla panelistów najważniejszy jest natomiast czas na prowadzenie dyskusji, profesjonalna moderacja oraz wiedza pozyskana w trakcie Kongresu. Czynniki w największym stopniu wpływające na satysfakcję z uczestnictwa w European Tech and Start-Up Days to jakość wystąpień zaproszonych ekspertów, możliwość zapoznania się z nowymi trendami i innowacjami oraz możliwość nawiązania kontaktów biznesowych.

