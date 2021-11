XIII Europejski Kongres Gospodarczy w ocenie uczestników

100 debat z udziałem 500. prelegentów, blisko 9 tys. zarejestrowanych uczestników, w tym 5,7 tys. biorących udział stacjonarnie w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, a także 290 tys. odtworzeń sesji tematycznych online w czasie rzeczywistymi, 350 tys. odtworzeń retransmisji i ponad 30 tys. publikacji dotyczących lub wzmiankujących wydarzenia – to dane podsumowujące 13. edycję Europejskiego Kongresu Gospodarczego (European Economic Congress – EEC) oraz 6. European Tech and Start-up Days.

– Debaty i rozmowy Europejskiego Kongresu Gospodarczego można było śledzić na żywo z każdego miejsca na ziemi, a także w dowolnym momencie wrócić do zarejestrowanych nagrań. Kongres przeszedł metamorfozę na miarę naszych czasów, stał się dostępny jak nigdy wcześniej i jednocześnie zyskał wyjątkowe zasięgi – mówi Wojciech Kuśpik, organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego i European Tech and Start-up Days.

– Przykładamy ogromną wagę do opinii, dlatego co roku prosimy uczestników, prelegentów oraz partnerów o podzielenie się wrażeniami z uczestnictwa w wydarzeniu, co pozwala nam na ciągłe udoskonalanie formuły Kongresu. Cieszy nas, że uczestnicy docenili wysoką jakość merytoryczną debat, ale także aspekty związane z logistyką obiektu czy też bezpieczeństwem – dodaje.

O ocenę XIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego oraz 6. European Tech and Start-up Days ich słuchaczy, panelistów i partnerów zapytała firma BCMM – badania marketingowe*.

Zadowolenie z uczestnictwa w katowickim spotkaniu wyraziło 85 proc. uczestników, 95 proc. panelistów oraz 82 proc. partnerów. Aż 91 proc. uczestników i 90 proc. panelistów zadeklarowało swój udział w kolejnej edycji wydarzenia w 2022 roku.

Najwyżej oceniany aspekt merytoryczny tegorocznego Europejskiego Kongresu Gospodarczego

w Katowicach to interesująca tematyka wystąpień, sesji i paneli dyskusyjnych (ocena 8,3 w 10-stopniowej skali wśród uczestników stacjonarnych). Główne efekty uczestnictwa w Kongresie to, według wskazań reprezentatywnych prób badawczych, szerszy ogląd zjawisk i trendów gospodarczych pomagający w podejmowaniu decyzji (ocena 8,3 wśród uczestników stacjonarnych).

Czynniki, które w największym stopniu wpływają na satysfakcję z uczestnictwa w Kongresie, są związane z jego merytoryczną stroną – interesujące opinie prelegentów, tematyka wystąpień, sesji i paneli dyskusyjnych oraz możliwość zapoznania się z nowymi trendami w gospodarce. Dla panelistów najważniejsze są natomiast: czas na prowadzenie dyskusji, profesjonalna moderacja oraz wiedza pozyskana w trakcie Kongresu. Czynniki w największym stopniu wpływające na satysfakcję

z uczestnictwa w European Tech and Start-Up Days to jakość wystąpień zaproszonych ekspertów, możliwość zapoznania się z nowymi trendami i innowacjami oraz możliwość nawiązania kontaktów biznesowych.

Doceniono również przestrzeń Europejskiego Kongresu Gospodarczego, uznając za istotny atut organizacyjny lokalizację imprez w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Pozytywnie oceniono komunikację z uczestnikami (przed i w trakcie wydarzeń), komfort sal konferencyjnych, internetowy system rejestracji oraz informacje przesyłane przez organizatora przed rozpoczęciem wydarzenia. Uczestnicy wysoko ocenili także środki bezpieczeństwa zastosowane

w związku z pandemią COVID-19.

Przez trzy kongresowe dni (20-22 września br.), w Międzynarodowym Centrum Kongresowym

w Katowicach odbyło się łącznie ponad 100 debat i dyskusji z udziałem 500. prelegentów. Sesja inauguracyjna poświęcona była gospodarce w czasie odbudowy, rozmowie o tym, jacy jesteśmy po pandemii, zmianom w społecznej świadomości, nowym modelom zachowań, globalnej

i europejskiej geopolityce. Wśród wiodących nurtów XIII Europejskiego Kongresu znalazły się także m.in.: Europejski Zielony Ład, międzynarodowy handel i relacje gospodarcze, cyfryzacja oraz konsument w czasach nowej normalności.

XIII Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach i 6. European Tech an Start-up Days za pośrednictwem telewizji, prasy, radia i portali internetowych relacjonowało około 400. dziennikarzy reprezentujących prawie 150 redakcji.

W 2021 r. w polskich mediach powstało ponad 30 tys. publikacji dotyczących lub wzmiankujących wydarzenie. Ekwiwalent reklamowy, czyli szacunkowa kwota, jaką należałoby przeznaczyć na reklamy o tej samej powierzchni i czasie antenowym, wyniosła blisko 41 mln zł. Wydarzenia komentowano także w mediach społecznościowych – przez trzy wrześniowe dni odnotowano blisko 6 tys. wzmianek na Twitterze, Facebooku, Linkedinie, blogach i mikroblogach, o łącznym zasięgu ponad 47 mln unikalnych użytkowników.

Kongresowe dyskusje transmitowane były na stronach internetowych Europejskiego Kongresu Gospodarczego oraz European Tech and Start-up Days, w portalach Grupy PTWP i w portalach patronów medialnych wydarzeń: dziennik.pl, dziennikzachodni.pl, euractiv.pl, forsal.pl, gb.pl, GazetaPrawna.pl, InnPoland.pl, ican.pl, interia.pl, ISBnews.pl; mycompanypolska.pl, pb.pl, polityka.pl, rp.pl, superbiz.se.pl, sloanreview.mit.edu, wbj.pl, wgospodarce.pl, wprost.pl, wyborcza.biz. Łącznie transmisje i retransmisje debat odtworzono 640 tys. razy.

Wręczane podczas XIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego tytuły „Inwestor bez granic” trafiły do firm: Amazon w Polsce, Comarch, Fresenius Kabi Polska, Grupa Amica, IKEA w Polsce, InPost, Sii, SK IE Innovation, Toyota Motor Manufacturing Poland.

Po raz pierwszy wyróżniono projekty w ramach Rankingu Inicjatyw Dekarbonizacyjnych. Nagrodę otrzymały firmy: Grupa Azoty, Jastrzębska Spółka Węglowa, Schneider Electric Polska oraz KGHM Polska Miedź, Grupa Orange Polska, Grupa Veolia w Polsce i Aquanet, Energa OZE.

Podczas gali towarzyszącej European Start-Up Days, wręczono także nagrody w konkursie Start-Up Challenge 2021 dla firm: Cloud Partners, CUX, IDENTT, MAB Robotics, SunRoof Technology, WARMIE, Wood Pack.

Na sukces Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach każdego roku pracuje łącznie około trzech tysięcy osób. Wydarzenie ma także wpływ na rozwój usług, turystyki biznesowej i konferencyjnej w skali miasta i całego kraju.

XIII edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego i 6. European Tech and Start-up Days organizowane w szczególnych okolicznościach, odbyły się zachowaniem wszelkich obowiązujących wymogów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa. Współgospodarzem European Tech and Start-up Days było Miasto Katowice.

*Badania wśród uczestników Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2021 na reprezentatywnych próbach badawczych przeprowadził instytut badawczy BCMM – badania marketingowe, w dniach 29.09.2021 r. – 11.10.2021.