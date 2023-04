XV Europejski Kongres Gospodarczy (EEC – European Economic Congress) odbędzie się już za tydzień, w dniach 24-26 kwietnia w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

XV Europejski Kongres Gospodarczy już za tydzień w Katowicach!

Co się wydarzy podczas XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Blisko 170 debat o wszystkim, co znajduje się dzisiaj na gospodarczej wokandzie Europy i decyduje o jej aktualnym kształcie i perspektywach rozwoju. 3 dni wypełnione konstruktywnymi rozmowami znamienitych prelegentów, na czele z komisarzami unijnymi, politykami z Polski i zagranicy oraz przedstawicielami największych biznesów. Obok – gale finałowe konkursów czy Europejskie Forum Młodych Liderów, oddające głos tym, w których rękach znajdzie się przyszłość świata.

Wydarzenie otworzy debata pod tytułem „Nowa europejska gospodarka w nowym świecie”, podczas której zaproszeni eksperci rozmawiać będą o roli, możliwościach i taktyce Europy w kontekście zmiennego otoczenia i wyzwań, jakimi są między innymi przeobrażenia zachodzące w klimacie, energetyce, logistyce czy globalnej koniunkturze. Omówione zostaną warunki konieczne, by zatrzymać przenoszenie działalności produkcyjnej poza UE oraz temat pozycji Europy w globalnym wyścigu w nowej fazie rywalizacji supermocarstw. Udział w sesji inauguracyjnej wezmą między innymi: Chris Barton, komisarz Jego Królewskiej Mości ds. handlu z Europą, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej; Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii; Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego; Teresa Czerwińska, wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego; Johannes Hahn, komisarz Unii Europejskiej ds. budżetu i administracji; Yuliia Svyrydenko, pierwsza wicepremier i minister gospodarki Ukrainy.

– Otwierając XV Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach chcemy zwrócić uwagę na gospodarczą i społeczną kondycję Europy w perspektywie szeroko pojętych zmian i nowego, tworzącego się na naszych oczach, układu geopolitycznego. W eksperckim i opiniotwórczym gronie poruszymy istotne dzisiaj kwestie. Chcemy maksymalnie wykorzystać trzy dni Kongresu, stwarzając okazję do międzypokoleniowej i międzysektorowej rozmowy o przyszłości. Cieszy nas międzynarodowe grono gości, ich obecność dowodzi istotności debat prowadzonych w Katowicach – mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator i organizator Kongresu.

Imponująca lista gości EKG

Wśród gości Europejskiego Kongresu Gospodarczego są między innymi: Phillip Cornell, dyrektor ds. energii i zrównoważonego rozwoju Economist Impact; Mindaugas Liutvinskas, wiceminister finansów Litwy; Irene Moreira, minister mieszkalnictwa i planowania terytorialnego Urugwaju; Victor Grigorescu, minister energii Rumunii w latach 2015-2017; Ovais Sarmad, zastępca sekretarza wykonawczego United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC); Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. stosunków międzyinstytucjonalnych i prognozowania; Miroslav Skřivánek, wiceminister rolnictwa Czech; Peter Švec, wiceminister gospodarki Słowacji i Inga Žilienė, wiceminister energetyki Litwy oraz przedstawiciele międzynarodowej dyplomacji.

Zielona transformacja

W obszernym programie Kongresu nie zabraknie miejsca dla zielonej transformacji gospodarki oraz dla wyzwań związanych z transformacją sektora energii. Prelegenci będą rozmawiać o ograniczaniu wpływu działalności gospodarczej na klimat, technologiach bezemisyjnych w przemyśle, transporcie, wytwarzaniu energii, a także o zielonych inwestycjach. Swoim doświadczeniem i wiedzą w zakresie zielonego kierunku podzielą się między innymi: Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury; Mirosław Bendzera, prezes Grenevia; Jorgo Chatzimarkakis, prezes Hydrogen Europe; Tomasz Chróstny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów; Marina Dubakina, prezeska i dyrektorka ds. zrównoważonego rozwoju IKEA Retail w Polsce; Anders H. Eide, ambasador Królestwa Norwegii w Rzeczypospolitej Polskiej; Sebastian Jabłoński, prezes Respect Energy; Mirosław Proppé, prezes Fundacji WWF Polska; Lechosław Rojewski, wiceprezes zarządu ds. finansowych PGE Polska Grupa Energetyczna; Catharina Sikow-Magny, dyrektor ds. zielonej transformacji i integracji systemów energetycznych Dyrekcji Generalnej ds. Energii Komisji Europejskiej; Karl Schmedders, profesor finansów IMD - International Institute for Management Development w Queen Hedvig Academy; Paweł Szczeszek, prezes TAURON Polska Energia oraz Jan Szewczak, członek zarządu ds. finansowych PKN ORLEN.

Jak przebiega cyfrowa transformacja biznesu w praktyce?

Które obszary cyfrowego świata mają szczególny potencjał zmiany gospodarki i życia codziennego: chmura, Big Data, sztuczna inteligencja, technologie Przemysłu 4.0? Jak dbać o cyberbezpieczeństwo w kontekście nowych zagrożeń? Na te i inne pytania odpowiedzą między innymi: Dominika Bettman, dyrektor generalna Microsoft; Tomasz Blicharski, wiceprezes Grupy Żabka, Janusz Cieszyński, minister cyfryzacji; Agnieszka Kubera, dyrektor Accenture w Polsce; Szymon Wałach, wiceprezes ds. digital i strategii InPost; Tomasz Wolanowski, wiceprezes ABB oraz Andrzej Zybertowicz, doradca społeczny Prezydenta RP.

Jak wspieramy Ukrainę?

Podczas debat wzięte pod lupę zostaną także przykłady konsekwentnego wsparcia dla walczącej Ukrainy, skutki wojny, obecne warunki życia w tym kraju i perspektywy jego odbudowy. Podjęty zostanie również temat europejskich aspiracji i możliwych scenariuszy włączenia Ukrainy do Unii Europejskiej czy obecności Ukraińców na polskim rynku pracy. W rozmowach o planach odbudowy Ukrainy i jej przyszłości udział wezmą między innymi: Natalia Karpenczuk-Konopacka, prezeska Kobiecej Izby Gospodarczej Ukrainy; Oleksandr Kravchenko, partner zarządzający McKinsey’s Kyiv Office; Kira Rudik, ukraińska menedżerka, parlamentarzystka i przewodnicząca partii Głos; Maryna Popatenko, wiceminister młodzieży i sportu Ukrainy; Wiaczesław Wojnarowśkyj, konsul generalny Ukrainy w Krakowie oraz Oleksandr Yarema, sekretarz stanu w Gabinecie Ministrów Ukrainy. Spektrum zagadnień związanych z wojną i perspektywami dla Ukrainy uzupełni rozmowa byłego prezydenta Polski Aleksandra Kwaśniewskiego z Petro Poroszenką, prezydentem Ukrainy w latach 2014–2019.

Współpraca międzynarodowa i transatlantycka

Tegoroczna agenda kongresu szeroko obejmie tematami międzynarodowe współprace gospodarcze. Prelegenci szczegółową omówią relacje pomiędzy Polską oraz Europą a Republiką Korei, Niemcami, Mołdawią, Rwandą, Arabią Saudyjską, Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, Stanami Zjedonoczonymi Ameryki, Skandynawią czy Wielką Brytanią. Udział w rozmowach wezmą m.in.: Rashed Abdulkarim Al Blooshi, podsekretarz Departamentu Rozwoju Gospodarczego Abu Zabi; Stefan Gullgren, ambasador Królestwa Szwecji w Rzeczpospolitej Polskiej; Hannes Heimisson, ambasador Islandii w Rzeczpospolitej Polskiej; Younis Haji Al Khoori, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Zjednoczonych Emiratów Arabskich; Tony Housh, prezes Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce; Martin Kremer, konsul generalny Niemiec we Wrocławiu; Päivi Laine, ambasador Finlandii w Rzeczpospolitej Polskiej; James Hughes, radca-minister w Ambasadzie Wielkiej Brytanii, Shik Kim, radca Ambasady Republiki Korei w Polsce; Anastase Shyaka, ambasador Republiki Rwandy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ole Toft, ambasador Królestwa Danii w Rzeczpospolitej Polskiej.

Przedstawiciele biznesu w Katowicach

W rozmowach udział potwierdzili licznie także przedstawiciele biznesu, są wśród nich między innymi: Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego, Dariusz Blocher, członek rady nadzorczej Budimex; Alicja Chilińska-Zawadzka, CEO EDF Renewables w Polsce; Mourad Taoufiki, Country Manager Amazon.pl; Przemek Gdański, prezes Banku BNP Paribas; Adam Pers, wiceprezes ds. bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej mBank, Dawid Jakubowicz, prezes Ciech; Jarosław Kroc, prezes Accenture Polska; Piotr Krupa, prezes KRUK; Adam Manikowski, wiceprezes Grupy Żabka; Andrzej Modzelewski, prezes E.ON Polska; Krzysztof Pawiński, prezes Grupy Maspex; Grażyna Piotrowska-Oliwa, członek Rady Dyrektorów Pepco Group; Anna Rulkiewicz, prezeska Grupy LUX MED; Bertus Servaas, prezes VIVE Textile Recycling; Jarosław Sroka, członek zarządu Kulczyk Investments oraz Wojciech Trojanowski członek zarządu Strabag.

Liczna reprezentacja rządu

Stronę rządową w debatach reprezentować będą między innymi: Grzegorz Puda, minister funduszy i polityki regionalnej, Adam Niedzielski, minister zdrowia; Piotr Bromber, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia; Adam Guibourgé-Czetwertyński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Krzysztof Ciecióra, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Janusz Kowalski, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Waldemar Kraska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia; Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej; Marzena Machałek, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego w Ministerstwie Edukacji i Nauki; Wojciech Murdzek, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. reformy funkcjonowania instytutów badawczych, w Ministerstwie Edukacji i Nauki; Piotr Pyzik, podsekretarz stanu, pełnomocnik do spraw dialogu społecznego w Ministerstwie Aktywów Państwowych; Artur Soboń, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów; Agnieszka Ścigaj, minister – członek Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; Włodzimierz Tomaszewski, minister – członek Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; Marek Wesoły, poseł na sejm RP, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego w Ministerstwie Aktywów Państwowych; Michał Wójcik, minister, członek Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Ireneusz Zyska, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Networking na Europejskim Kongresie Gospodarczym

Kongres co roku tworzy miejsce do rozmów i spotkań, służy networkingowi i umożliwia nawiązywanie relacji biznesowych. Również w tym roku uczestnictwo w Europejskim Kongresie Gospodarczym posłuży do integracji oraz budowania partnerskich kontaktów, a doskonałą okazję do tego będą stanowiły wydarzenia towarzyszące.

Zarówno pierwszego jak i drugiego dnia kongresu odbędą się uroczyste gale wręczenia nagród – rozstrzygnięte zostaną konkursy: „EEC Startup Challenge”, „Inwestor bez granic”, „Ranking Zielonych Inicjatyw” oraz „Top Inwestycje Komunalne”. Również w tym roku uczestnicy kongresu będą mogli wziąć udział w wieczornych bankietach stanowiących idealne miejsce do kontynuowania swobodnych rozmów i pogłębianiach dyskusji, a finałowym punktem obu wieczorów będą koncerty topowych gwiazd polskiej sceny muzycznej.

