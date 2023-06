Biznes i technologie

XVI Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2023. Spotkajmy się ponownie!

Data: 22-06-2023

Zasiądźmy wspólnie do stołu 6-7 listopada i wróćmy do dyskusji oraz rozmów o tym, co wpływa na naszą teraźniejszość i buduje przyszłość. XVI Forum Rynku Spożywczego i Handlu będzie okazją do spotkania się przedstawicieli największych firm sektora spożywczego, producentów, przetwórców, dystrybutorów i handlowców, a także osób mających wpływ na zmiany w sektorze spożywczym i HoReCa.

