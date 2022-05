Polski oddział Yusen Logistics wynajął 8700 mkw. dodatkowej powierzchni magazynowej w należącym do firmy Goodman kompleksie Toruń Logistics Centre, dzięki czemu obiekt został już w całości wynajęty. W transakcji wynajmującego reprezentowała międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield.

Yusen Logistics wynajęła magazyn w Toruniu /fot. mat.pras

Yusen Logistics to globalna firma logistyczna z siedzibą główną w Tokio, świadcząca usługi spedycji morskiej, lotniczej i drogowej oraz logistyki kontraktowej, dystrybucji i usług celnych. W Polsce firma działa w oparciu o 8 lokalizacji, w tym 3 magazyny o powierzchni powyżej 50 000 mkw., oraz specjalizuje się w obsłudze rynku motoryzacyjnego, handlu detalicznego i e-commerce.

Cieszymy się, że firma Yusen Logistics Polska zdecydowała się na powiększenie powierzchni magazynowej i wynajęcie obiektu w Toruń Logistics Centre, komercjalizowanego przez Cushman & Wakefield. Niniejsze centrum logistyczne, które posiada dobre połączenia komunikacyjne z rynkami Europy Zachodniej i Wschodniej, spełnia potrzeby najemcy. Dzięki dogodnej lokalizacji, Toruń Logistics Centre zapewnia łatwy dojazd do Portu Lotniczego Bydgoszcz, portów w Gdyni i Gdańsku oraz dostęp do autostrady A1

Kompleks Toruń Logistics Centre jest położony w miejscowości Łysomice, na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, 8 km od Torunia. Oferuje 23 717 mkw. powierzchni magazynowej. Lokalizacja umożliwia dojazd do oddalonego o 50 km Międzynarodowego Portu Lotniczego Bydgoszcz-Szwederowo oraz oddalonego o 195 km portu morskiego w Gdyni.

Powiększenie lokalizacji w Toruń Logistics Centre to kolejny w ostatnim czasie przykład ekspansji powierzchni magazynowej Yusen w Polsce. Pozwoli to zaspokoić oczekiwania naszych obecnych klientów, rozwinąć nasz potencjał dla usług value added (VAS), jak też nowych kontraktów z obsługą dostaw na rynek europejski. Zauważamy, że coraz więcej klientów zaczyna postrzegać Polskę jako dogodne miejsce do dystrybucji europejskiej, a Yusen jako globalny operator jest dla nich wiarygodnym partnerem

– Remigiusz Gumowski, Dyrektor Logistyki Kontraktowej, Yusen Logistics.