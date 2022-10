W gronie potwierdzonych prelegentów i prelegentek jest już ponad 60 ekspertów i ekspertek od tematów związanych z handlem, branżą spożywczą i HoReCa.

Zapraszamy na Forum Rynku Spożywczego i Handlu

Zapraszamy do rejestracji na Forum Rynku Spożywczego i Handlu, które odbędzie się 7-8 listopada w Hotelu Sheraton Grand Warsaw. Prowadzimy osobną rejestrację na udział stacjonarny oraz udział online.

Za niecały miesiąc spotkamy się, by przez dwa dni dyskutować na najbardziej ważkie tematy – zmierzymy się nie tylko z problemami inflacji i wzrostu cen, o których nie sposób milczeć, ale także poszukamy wspólnie rozwiązań i sposobów na dalszy rozwój jednej z największych gałęzi polskiej gospodarki.

Think Agile – to główne hasło tegorocznej 15. edycji Forum Rynku Spożywczego i Handlu. Mieści w sobie setki elastycznych i zwinnych działań, które polskie firmy podejmują każdego dnia, by w zmiennej rzeczywistości zareagować odpowiedzialnie, skutecznie i właściwie odpowiedzieć na potrzeby rynku.

Trwa rejestracja na wydarzenie – dołącz już teraz!

To ich spotkasz w czasie Forum Rynku Spożywczego i Handlu:

Tematy sesji inauguracyjnej 7 listopada:

THINK AGILE – BRANŻA SPOŻYWCZA ZAWSZE ZWINNA

● Scenariusze dla polskiej branży spożywczej na czas zawirowań geopolitycznych

● Rynkowe konsekwencje drożejących surowców i wojny po sąsiedzku

● Zielony Ład, zmiany proklimatyczne, zrównoważone strategie

● Przetasowania trendów biznesowych i konsumenckich: czyli rozwój w cieniu inflacji

● Kryzys to nie tylko wyzwania, ale także możliwości

Tematy sesji inauguracyjnej 8 listopada:

NOWY HANDLOWY ŁAD

● Czym żyje handel?

● Konsument w soczewce trendów

● Zakaz handlu czy otwarcie handlu?

● Ukraińcy jako konsumenci i pracownicy

● Franczyza – uregulowania prawne, rynkowe i biznesowe