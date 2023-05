Ponad 320 tys. podróżnych skorzystało w kwietniu br. z lotniska Katowice – podały w piątek służby prasowe Katowice Airport. Tegoroczny kwiecień przyniósł najlepszy wynik w historii tego miesiąca w Katowicach.

Jak poinformował w środę Piotr Adamczyk z biura prasowego Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach, w ruchu pasażerskim lotnisko obsłużyło w kwietniu br. 320,5 tys. osób, czyli o 69,3 tys. (o 27,6 proc.) więcej, w porównaniu z tym samym okresem w ub. roku.

Jednocześnie był to najlepszy czwarty miesiąc w roku w historii Katowice Airport, ponieważ pobity został rekord z kwietnia 2019 r., kiedy odnotowano tam 302,7 tys. pasażerów.

W ramach siatki połączeń regularnych, oferowanych przez linie lotnicze Wizz Air, Ryanair, PLL LOT oraz Lufthansa, odprawiono 236,8 tys. pasażerów, tj. o 43,5 tys. więcej (o 22,5 proc.), niż podczas czwartego miesiąca minionego roku. W tym czasie najpopularniejsze okazały się loty do Dortmundu, Londynu-Luton, Londynu-Stansted, Eindhoven i Warszawy.

Z połączeń czarterowych realizowanych na zlecenie biur podróży skorzystało z kolei w kwietniu br. 81,6 tys. osób, czyli o 24,9 tys. więcej (o 43,8 proc.), w porównaniu z tym samym okresem 2022 r. Najczęściej latano na wakacje do Antalyi, Marsa Alam, Hurghady, na Fuerteventurę oraz Gran Canarię.

W kwietniu 2023 r. na lotnisku Katowice odnotowano 2 994 startów i lądowań samolotów, o 108 więcej (o 3,7 proc.), niż przed rokiem.

W trakcie pierwszych czterech miesięcy br. w Katowice Airport obsłużono już 1,116 mln pasażerów, czyli o 398 tys. więcej (o 55,4 proc.), w porównaniu z tym samym okresem w 2022 r. Były to najlepsze cztery pierwsze miesiące roku w historii pyrzowickiego lotniska. Do tej pory najlepszy wynik w okresie od stycznia do kwietnia pochodził z 2019 r. - wynosił 1,015 mln podróżnych.

W pierwszym kwartale br. lotnisko obsłużyło 795 tys. pasażerów. Wynik za kwartał był o ponad 82,5 tys. pasażerów (o 11,6 proc.) wyższy, niż w najlepszym tam dotąd I kw. 2018 r.

"Pierwszy pełny miesiąc obowiązywania rozkładu Lato 2023 był rekordowy dla Katowice Airport" - skomentował prezes zarządzającego lotniskiem Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego (GTL) Artur Tomasik.

"Pasażerowie bardzo chętnie latają z Pyrzowic zarówno w ruchu regularnym, jak i czarterowym, korzystając z bogatej letniej siatki połączeń, która w szczycie sezonu obejmuje 107 tras do 29 państw, w tym 58 połączeń czarterowych" - zaznaczył Tomasik.

Władze portu uważają, że rekordowe przewozy pasażerskie w pierwszych miesiącach 2023 r. zbliżają Katowice Airport do przekroczenia, po raz pierwszy w historii, granicy 5 mln pasażerów obsłużonych tam w skali roku. Przedstawiciele GTL spodziewają się też rekordowych wyników w szczycie sezonu wakacyjnego, który przypada na okres od czerwca do września.

Katowice Airport należy do grona największych lotnisk regionalnych w Polsce. W 2019 r. z jego połączeń skorzystało rekordowe dotąd 4,84 mln pasażerów, w tym ponad 2 mln w ruchu czarterowym.

Pandemia koronawirusa w latach 2020-2021 zahamowała wzrost przewozów. W 2020 r. z sieci połączeń lotniska skorzystało 1,44 mln podróżnych, a w 2021 r. - 2,32 mln. Miniony rok przyniósł odbudowę przewozów pasażerskich - z portu skorzystało 4,42 mln osób.

Port lotniczy im. Wojciecha Korfantego w Pyrzowicach jest krajowym liderem w segmencie ruchu czarterowego i regionalnym w przewozach komercyjnego cargo.