Ponad 470 tys. podróżnych skorzystało w maju br. z lotniska Katowice – podały w środę służby prasowe Katowice Airport. Tegoroczny maj przyniósł najlepszy wynik w historii tego miesiąca w Katowicach.

Jak poinformował w środę Piotr Adamczyk z biura prasowego Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach, w ruchu pasażerskim lotnisko obsłużyło w maju br. 471,4 tys. osób, podczas gdy w tym samym okresie ub. roku - 362,2 tys.

Jednocześnie był to najlepszy piąty miesiąc w roku w historii Katowice Airport, ponieważ pobity został rekord z maja 2019 r., kiedy odnotowano tam 429,3 tys. pasażerów.

W ramach siatki połączeń regularnych, oferowanych przez linie lotnicze Wizz Air, Ryanair, PLL LOT oraz Lufthansa, odprawiono 253,9 tys. pasażerów. W tym czasie najpopularniejsze okazały się loty do Dortmundu, Londynu-Luton, Londynu-Stansted, Frankfurtu i Eindhoven.

Z połączeń czarterowych realizowanych na zlecenie biur podróży skorzystało w maju br. 216,5 tys. osób. Najczęściej latano na wakacje do: Antalyi, Hurghady, Marsa Alam, na Rodos oraz do Heraklionu.

W maju 2023 r. na lotnisku Katowice odnotowano 3 tys. 928 startów i lądowań samolotów, o 278 więcej niż przed rokiem.

W trakcie pierwszych pięciu miesięcy br. w Katowice Airport obsłużono 1,587 mln pasażerów. Było to najlepszych pięć pierwszych miesięcy roku w historii pyrzowickiego lotniska. Do tej pory najlepszy wynik w okresie od stycznia do maja pochodził z 2019 r. - wynosił 1,444 mln podróżnych.

"Przewozy pasażerskie na pyrzowickim lotnisku rosną zgodnie z pozytywnym wariantem prognozy na 2023 r." - skomentował prezes zarządzającego lotniskiem Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego (GTL) Artur Tomasik.

"Aktualnie zakładamy, że w tym roku z siatki połączeń Katowice Airport skorzysta około 5,3 mln podróżnych, tym samym o ponad 400 tys. poprawimy wynik z dotychczas rekordowego 2019 r." - dodał Tomasik.

Przedstawiciele GTL spodziewają się m.in. rekordowych wyników w szczycie sezonu wakacyjnego, który przypada na okres od czerwca do września.

Katowice Airport należy do grona największych lotnisk regionalnych w Polsce. W 2019 r. z jego połączeń skorzystało rekordowe dotąd 4,84 mln pasażerów, w tym ponad 2 mln w ruchu czarterowym.

Pandemia koronawirusa w latach 2020-2021 zahamowała wzrost przewozów. W 2020 r. z sieci połączeń lotniska skorzystało 1,44 mln podróżnych, a w 2021 r. - 2,32 mln. Miniony rok przyniósł odbudowę przewozów pasażerskich - z portu skorzystało 4,42 mln osób.

Port lotniczy im. Wojciecha Korfantego w Pyrzowicach jest krajowym liderem w segmencie ruchu czarterowego i regionalnym w przewozach komercyjnego cargo.