W środę w porcie lotniczym Olsztyn-Mazury zainaugurowano nowe połączenie czarterowe touroperatora Itaka do tureckiej Antalyi. Loty na tej trasie będą realizowane w każdą środę do 20 września - poinformował port lotniczy.

Jak wskazał w komunikacie rzecznik portu Dariusz Naworski, na zlecenie Itaki loty na tej trasie obsługuje polska linia lotnicza Buzz należąca do grupy Ryanair. Pełny samolot wystartował z Lotniska Olsztyn-Mazury chwilę po godz. 11:00. Lot do Antalyi trwa około 3 godzin.

"Dzisiejsza inauguracja nowego połączenia do Turcji to idealny start sezonu wakacyjnego na naszym lotnisku. Cieszymy się, że mieszkańcy Warmii i Mazur, jak również Podlasia, zyskali tego lata możliwość wylotu na wymarzone wczasy z lotniska położonego w ich regionie. Mamy nadzieję, że to dopiero początek naszej współpracy z Itaką - liderem branży turystycznej, która zaowocuje rozbudową siatki połączeń czarterowych w kolejnych latach" - powiedział cytowany w komunikacie prezes Zarządu Warmia i Mazury, operatora portu Wiktor Wójcik.

Wiceprezes Itaka Holdings Piotr Henicz podkreślił, że pierwszy raz w historii klienci firmy rozpoczną swoją wakacyjną podróż od lotniska Olsztyn-Mazury. Wskazał, że wybierając wylot z lotniska Olsztyna-Mazury kierowali się tym, że jest ono blisko ich miejsca zamieszkania. "Kolejne lotnisko wylotowe znakomicie wpisuje się w naszą strategię. Antalya na słynnej Riwierze Tureckiej, to nasz ofertowy hit, o czym świadczą miliony klientów, którzy spędzili z nami udane wakacje w tym rejonie" - wskazał Henicz.

