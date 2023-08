Na półmetku wakacji Port Lotniczy im. Reymonta podliczył statystyki lotów czarterowych. Na wypoczynek z biurami podróży wybrało się z Łodzi łącznie 30 tys. pasażerów, z czego 20 tys. do Turcji. To najlepszy wynik łódzkiego lotniska od 10 lat.

"Jeśli chodzi o loty czarterowe, to największa jest oferta lotów do Turcji. Z Łodzi do Antalyi co tydzień lata sześć samolotów. Dotychczas skorzystało z nich prawie 20 tys. pasażerów. Do Grecji - na trzy greckie wyspy - poleciało łącznie 8,5 tys. osób, a do Burgas w Bułgarii - 1,8 tys. Łącznie na wakacje z biurami podróży wybrało się z Łodzi 30 tys. pasażerów. To lepszy wynik, niż w 2019 roku - ostatnim przed pandemią, i najlepszy od 10 lat" - podkreśliła w środę rzeczniczka łódzkiego lotniska Wioletta Gnacikowska.

Jeśli chodzi o łączne statystyki - lotów czarterowych i regularnych - od początku 2023 r. lotnisko obsłużyło 200 tys. pasażerów. Widoczna jest tendencja wzrostowa, bo w ciągu całego ubiegłego roku przez port przewinęło się niespełna 200 tys. podróżnych.

Jak podała Gnacikowska, duże wzrosty liczby pasażerów na łódzkim lotnisku zostały zauważone w przygotowanym przez Stowarzyszenie Europejskich Portów Lotniczych (ACI Europe) podsumowaniu pierwszej połowy roku. Wskazano w nim lotniska, które odbudowały ruch sprzed pandemii.

W czołówce regionalnych małych portów lotniczych, które w pierwszym półroczu w pełni odzyskały liczbę pasażerów sprzed 2020 r., oprócz Łodzi (+38 proc.) znalazły się: Trapani (163 proc.) i Perugia (+137 proc.) we Włoszech; Kutaisi (+82 proc.) w Gruzji; Saragossa (+57 proc.) w Hiszpanii; Memmingen (+49 proc.) w Niemczech; Funchal (+41 proc.) na portugalskiej Maderze.

Z Łodzi wakacyjnymi czarterami można polecieć do: Antalyi (Turcja), Burgas (Bułgaria) oraz na greckie wyspy - Kretę i Zakynthos. Loty regularne odbywają się do: Alicante (Hiszpania), Bruksela Charleroi (Belgia), Dublin (Irlandia), Mediolan Bergamo (Włochy), Londyn Stansted i Londyn Luton (Wlk. Brytania). Po wakacjach zwiększy się liczba kierunków Ryanaira. W październiku rozpoczną się loty do Malagi (Hiszpania) i brytyjskiego lotniska East Midlands. Przewoźnik zwiększy częstotliwość lotów do Londynu Stansted z pięciu do siedmiu oraz do Alicante z dwóch do trzech.