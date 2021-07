Afery i skandale spożywcze, którymi żył rynek w I półroczu

Spór Sylwii Spurek, laguny na drzewie, Ronaldo i Coca-Cola, fenomen lodów Ekipa! Oprócz doniosłych i ważnych wydarzeń na rynku spożywczym w I półroczu 2021 r. mieliśmy także kilka takich, które wpędzały nas w szok, niedowierzanie i były polem do dyskucji.

Fenomen lodów Ekipa, czyli sprzedażowy szał rodem z Youtube

Linia lodów "Ekipa" firmy Koral przygotowana z youtuberami z kanału o tej samej nazwie od kwietnia bije rekordy popularności. W piku "Ekipa" była właściwie niedostępna w sklepach, a na serwisach aukcyjnych fani wystawiają...puste opakowania po sorbetach (które zresztą osiągały całkiem przyzwoite ceny!).

Dyrektor marketingu firmy Koral przyznał w rozmowie z portalspozywczy.pl, że sorbety "Ekipa" sprzedają się co najmniej 300 proc. lepiej niż jakiekolwiek nowości, które w ciągu swojej 40-letniej historii wprowadziła na rynek firma z Nowego Sącza.

PPL Koral, producent lodów, otrzymywał wiosną skargi konsumentów w sprawie sprzedaży przez niektóre sklepy detaliczne lodów Ekipa w pakietach z innymi lodami bez możliwości zakupu pojedynczych sztuk tego produktu. Producent nie ma na to wpływu i przyznał, że takie praktyki są nieuczciwe, a konsument powinien mieć swobodę wyboru.

Popyt na lody Ekipa w znacznym stopniu przewyższał w szczycie możliwości produkcyjne PPL Koral, która w konsekwencji została tymczasowo zmuszona, by ograniczać wielkość realizowanych dostaw do dystrybutorów, a ci dostarczając na co dzień produkty do bardzo wielu sklepów, również reglamentowali przydzieloną ilość lodów Ekipa na dany punkt detaliczny.

Eksperci marketingu podkreślają, że Na sukces Lodów Ekipy i PPL Koral złożył się dobór influencera i element niedostępności. Casus Lodów Ekipy może zwiększyć zainteresowanie marketingiem influencerskim ze strony firm spożywczych. Producenci stają się dużo bardziej otwarci i chętni na współprace długofalowe czy też na tworzenie specjalnych edycji swoich produktów.



Coca-Cola i Heineken w starciu z piłkarskimi gwiazdami

14 czerwca Cristiano Ronaldo w trakcie konferencji prasowej przed meczem Portugalii z Węgrami odstawił stojące przed nim butelki Coca-Coli i zaapelował, by pić wodę.

Gest znanego piłkarza wzbudził duże zainteresowanie mediów. Pojawiły się głosy, że może zaszkodzić wizerunkowo Coca-Coli, która jest jednym ze sponsorów mistrzostw. Sportowiec wszak nie tylko wybrał wodę jako jedną z opcji dostępnych na stole, ale też ostentacyjnie usunął z pola widzenia pozostałe napoje. Przez kilka następnych dni nikt już w branży nie mówił już o niczym niż zmierzch product placementu w branży żywności i napojów.

Coca-Cola nie była jedynym napojem, który zniknął ze stołu podczas konferencji EURO 2020. Dwa dni później śladem Portugalczyka poszedł Paul Pogba. Gwiazda reprezentacji Francji jako kolejna już zaszokowała publikę i usunęła ze stołu konferencyjnego... butelki piwa Heineken. Piłkarz zaznaczył, że jest pobożnym muzułmaninem, a w tej religii alkohol jest zakazany.

Chwilę później UEFA ogłosiła, że na konferencjach prasowych butelki piwa Heineken nie będą ustawiane przed piłkarzami, którzy są wyznania muzułmańskiego.

Spór o weganizm. W roli głównej - Sylwia Spurek

Sylwia Spurek, obecnie europoseł Zielonych nie ustaje w walce o „prawa zwierząt”.

Sylwia Spurek udostępniła w lutym na Twitterze wpis, w którym można przeczytać, że jej zdaniem już dawno powinien obowiązywać zakaz reklamy każdego produktu, który szkodzi zdrowiu ludzi, negatywnie wpływa na klimat, powoduje cierpienie zwierząt, narusza prawa człowieka. - Mamy zakaz reklamy i promocji papierosów - czas na zakaz promowania mięsa, mleka, nabiału – nawoływała europoseł.

W polemice, jaka wywiązała się na łamach portalu spożywczego, Waldemar Broś, prezes Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich, zaprosił do siebie na szklankę kefiru bądź jogurtu Sylwię Spurek, która przyjęła zaproszenie prezesa Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich. Zaznaczyła jednak, że przyjdzie z zamiennikiem mleka, a także z konkretnym tematem rozmowy.

Europosłanka zaproponowała "5-tkę dla zwierząt", czyli zakaz reklamy mięsa i nabiału, niższy VAT na roślinne zamienniki i szerszą ich promocję.

To wywołało spór o weganizm. - Lewicowe koncepcje eliminacji produktów odzwierzęcych z diety są elementem ideologii, która na Zachodzie staje się bardzo modna - mówił w Polskim Radiu 24 minister rolnictwa Grzegorz Puda.

Laguny, czyli jak pobudzić sprzedaż rogalików?

Historia zabawnej pomyłki, która napędziła sprzedaż croissantów w sieciach handlowych i kawiarniach oraz wywołała uśmiech na twarzy nie tylko naszych rodaków.

Jeden z inspektorów Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami dostał zgłoszenie o tajemniczym lagunie, który siedział na drzewie. Po przyjeździe na miejsce okazało się, że tajemniczy stwór to nic innego jak croissant, czyli rogalik z ciasta francuskiego, który prawdopodobnie wyleciał komuś z okna i utknął na drzewie. Sprawa obiegła media społecznościowe oraz informacyjne, nie tylko lokalne!

Laguny nie tylko bawiły. Sieci handlowe szybko postanowiły skorzystać na ich popularności i przygotowały „lagunową” ofertę. Tak wywindowały sprzedaż rogalików. W końcu każdy chciał ich spróbować!

