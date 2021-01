Z początkiem 2021 roku wzrosła płaca minimalna

To podwyżka o 200 zł względem poprzedniego roku. Na rękę jest to niemal 2062 zł (standardowo, kwota może być niższa, jeśli np. pracownik odkłada na PPK albo wyższa, jeśli ma mniej niż 26 lat).

Pensja netto urosła tym samym o ponad 140 zł. Dla pracodawcy minimalny koszt pracownika w tym wypadku to ok. 3373 zł, ok. 240 zł mniej niż w 2020 r. To oznacza też, że minimalna stawka godzinowa brutto podniosła się o 1,30 zł. Tym samym za godzinę pracy dostaniemy przynajmniej 18,30 zł brutto.

Więcej na gazeta.pl