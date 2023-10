Ministerstwo Sprawiedliwości realizuje największe procesy inwestycyjne od dziesięcioleci w zakresie zmian polskiego sądownictwa, by odpowiadały najwyższym europejskim standardom - powiedział we wtorek minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro w Strzyżowie (Podkarpackie).

Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro wziął we wtorek udział w konferencji prasowej dotyczącej przekazania przez władze miasta Strzyżowa działki pod budowę siedziby Sądu Rejonowego w tym mieście. Obecnie siedziba sądu w Strzyżowie mieści się w trzech budynkach. Główny budynek powstał w latach 1899-1900 i od początku był siedzibą sądu.

Jak podkreślił Ziobro, Ministerstwo Sprawiedliwości wspólnie z samorządem miasta Strzyżowa podjęło decyzję o epokowej zmianie, jeśli chodzi o funkcjonowanie polskiego sądownictwa dla mieszkańców powiatu strzyżowskiego.

"Nie ulega wątpliwości, że te trzy zacne budynki, które służą dzisiaj sądom, ich pracownikom, a nade wszystko mieszkańcom wtedy, kiedy mają sprawy wymagające rozstrzygnięcia przed sądem, nie są już, jak patrzymy na dzisiejsze standardy, dostosowane do tych wszystkich wymogów, które polskie sądownictwo powinno spełniać w stosunku do wszystkich interesantów, ale też i do tych, którzy w tych murach pracują na co dzień wykonując ciężką i odpowiedzialną pracę" - zauważył szef MS.

Zaznaczył, że jako minister sprawiedliwości dokłada wszelkich starań, aby poprawiać standard pracy sądów, także w wymiarze materialnej infrastruktury, która służy ludziom, by była ona bardziej przyjazna, by ułatwiała codzienne funkcjonowanie. "Poczynając od spraw tak oczywistych, jak zapewnienie dobrych warunków osobom niepełnosprawnym, poprzez sprawy tak prozaiczne, jak kwestie parkingu, który będzie mógł być tutaj wybudowany bodaj na 50 samochodów dzięki temu terenowi, który został przekazany do dyspozycji tej inwestycji" - wskazał szef MS.

Zwrócił uwagę, że to ważna decyzja, zarówno z punktu widzenia władz miasta, jak i ministerstwa sprawiedliwości.

Jak zauważył, Ministerstwo Sprawiedliwości realizuje największe procesy inwestycyjne od dziesięcioleci w zakresie zmian polskiego sądownictwa, "by odpowiadały najwyższym europejskim standardom, oczekiwaniom nowoczesnego sądownictwa" związanego z funkcjonowaniem rozpraw online, wykorzystaniem nowoczesnej technologii, która co raz bardziej wkracza do sądów.

Zaznaczył, że już jedna trzecia polskich spraw jest załatwiana z wykorzystaniem technologii cyfrowych.

"To jest postępowanie słuszne, zgodne z duchem czasu, odpowiadające temu, czego oczekują dzisiaj od sądownictwa mieszkańcy" - podkreślił Ziobro.

Zapewnił, że resort przygotowuje "dość poważną transzę środków finansowych sięgającą dziesiątków mionów zł" na budowę nowoczesnego obiektu sądu.

Ziobro zwrócił uwagę na ogromny wkład w realizację inwestycji wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła, bez którego - jak mówił - inwestycja ta nie miałaby miejsca. Przyznał też, że ma słabość do Podkarpacia i przypomniał, że właśnie z powiatu strzyżowskiego wywodzi się jego rodzina ze strony ojca.

Poinformował też, że Podkarpacie, w okresie, w którym on jest ministrem sprawiedliwości, zyskało inwestycje sięgające miliarda złotych na przestrzeni ośmiu lat we wszystkich segmentach, które podlegają resortowi: sądownictwo, prokuratura i służba więzienna.

Zauważył, że w odróżnieniu od poprzedników, uważa, że nie można dzielić Polski, a te ziemie, mieszkańcy zasługują na szacunek, zadbanie i inwestycje. Według Ziobry Podkarpacie, Lubelszczyzna i Podlasie były lekceważone przez poprzedników.

"Zrobimy wszystko, aby ta inwestycja(…) mogła cieszyć się jak najlepszym wyposażeniem, jak najlepszym instrumentarium, które będzie pomagać wszystkim tym, którzy będą tutaj pracować i dawać również satysfakcję mieszkańcom" - zapewnił minister sprawiedliwości.

Szacowany koszt inwestycji to 50-60 mln zł.