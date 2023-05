Na 122 mln zł wyceniono rozbudowę blisko 14 km DK65 pomiędzy Kowalami Oleckimi i Oleckiem (warmińsko-mazurskie). Ofertę w tej kwocie, wybraną jako najkorzystniejszą, złożyła firma Budimex. Wykonawca ma na to 18 miesięcy - podała w poniedziałek GDDKiA w Olsztynie.

Jak poinformował rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie Karol Głębocki, w ramach rozbudowy odcinka drogi o długości 13,8 km wykonana zostanie nowa konstrukcja nawierzchni o dopuszczalnym nacisku 11,5 t/oś i szerokości 8 m. Przebudowanych będzie siedem skrzyżowań.

Powstaną chodniki o długości około 7 km, pięć przejść dla pieszych oraz dziesięć zatok autobusowych. Przebudowanych zostanie 19 przepustów i most. Wykonane zostanie oświetlenie drogowe.

Jak podali drogowcy, głównym celem planowanej inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, warunków komunikacyjnych oraz dostosowanie parametrów drogi do przenoszenia obciążeń 11,5 t/oś. Poprawa geometrii drogi i jej równości przyczyni się do zwiększenia komfortu jazdy podróżujących. Na poprawę bezpieczeństwa wpłynie rozbudowa skrzyżowań wraz z budową oświetlenia oraz budową dodatkowych pasów ruchu do skrętu w lewo na wlotach drogi krajowej. Przejścia dla pieszych wraz z budowanymi chodnikami przy skrzyżowaniach umożliwią bezpieczne korzystanie przez pieszych z zatok autobusowych i komunikacji publicznej.

Jak podał Karol Głębocki z GDDKiA w Olsztynie, rozbudowa odcinka Kowale Oleckie - Olecko, to część działań na DK65 w województwie warmińsko-mazurskim, jakie prowadzone są po to, by poprawić warunki jazdy i bezpieczeństwa na tej drodze. Do tej pory wybudowano obwodnice Gołdapi, Olecka i Ełku oraz rozbudowano odcinek Gołdap - Kowale Oleckie.

W kwietniu tego roku drogowcy zakończyli rozbudowę odcinka DK65 w Ełku, obejmującego ulice Przemysłową i Grajewską. Do końca sierpnia b.r. potrwają prace nad rozbudową odcinka od drogowego przejścia granicznego Gołdap do początku obwodnicy Gołdapi. W ubiegłym tygodniu GDDKiA w Olsztynie podpisała umowę na projekt i budowę obwodnicy Gąsek (realizowanej w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic).

Na etapie przetargów znajdują się rozbudowy odcinków Olecko - Gąski, Gąski - Ełk i Nowa Wieś Ełcka - granica województwa. Po zrealizowaniu tych wszystkich prac poprawią się warunki i bezpieczeństwo ruchu na całym odcinku DK65 w województwie warmińsko-mazurskim.